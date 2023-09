El Santa Olaya brinda con sus pioneros por siete décadas como "ejemplo de gestión"

El 22 de septiembre de 1953 un reducido grupo de amigos que se reunían junto a una valla que llamaban la Puerta del Sol, varios de los cuales nadaban en aguas abiertas, fundaron el Club Natación Santa Olaya que hoy es una de las principales entidades deportivas de Asturias, con 14.500 socios. Ayer, los dos socios fundadores que aún perviven, José Boadella Amandi, "Chani", de 95 años y Víctor Fernández Villaverde, de 90, depositaron un ramo de flores en el Monumento a los Pioneros erigido en recuero de la hazaña de aquellos jóvenes que construyeron con sus propias manos la primera piscina del club, excavando con martillos y cinceles en la roca del pedrero de esa zona de El Natahoyo.

Para organizarse como club pidieron ayuda a Pelayo Peroti, que regentaba la peluquería que por entonces había cerca de donde se reunían estos jóvenes, rememoraba ayer José Boadella, socio número uno del club. En todos los barrios había equipos de fútbol y ellos quisieron contar con algo también, pero prefirieron la natación. También decidieron hacer un coro, algo que no llegó a materializarse. La cuota que entonces se estableció fue de dos pesetas mensuales.

El mal resultado que obtuvieron tiempo después en un campeonato, al estar habituados a nadar sólo en aguas abiertas, les motivó a construir la piscina, que iniciaron en 1959 e inauguraron el 21 de agosto de 1960. "No había herramientas, no había cemento, no había nada. Arrancar toda aquella roca con la mano era muy difícil", recuerda el socio número dos, Víctor Fernández, quien se muestra orgulloso de a lo que ha llegado el club en la actualidad y apunta que "aquí hay club para muchísimos años, van a venir generaciones que no nacieron y van a disfrutar de este club".

Los dos fundadores fueron los protagonistas de un acto al que asistieron cinco expresidentes del club, integrantes de la actual directiva y miembros de la Asociación de Veteranos del Santa Olaya. Un acto sencillo en el que se depositó una ofrenda floral a los pioneros y se efectuó un brindis en conmemoración del 70 aniversario de un club que se ha convertido en una institución en Gijón. "Es un acto de recuerdo y agradecimiento hacia todos aquellos que a lo largo de estos 70 años hemos hecho que el club fuese lo que se puede ver ahora", señaló el presidente actual del club, José Enrique Plaza.

El acto celebrado ayer en las instalaciones del club forma parte de los conmemorativos de esta efeméride. Otra de las actividades programadas con motivo del 70 aniversario es la exposición que se inaugurará el próximo 6 de octubre en el Ateneo La Calzada, sobre la historia del club, muestra organizada por la Asociación de Veteranos del club. Además también habrá un recuerdo especial el 5 de diciembre, día de la Gala de la Natación.

Plaza apuntó que aquella primera cuota social que se implantó hace 70 años, de dos pesetas semanales "no ha evolucionado mucho 70 años después y eso nos hace ser el club de nuestras características con las cuotas sociales más baratas de toda España", con 17,92 euros al mes. "Todo lo que tenemos sale de eso; si algo hemos tenido en este club es que hemos sido ejemplo de gestión toda la vida", apuntó.

El Club Natación Santa Olaya tiene por delante en marcha proyectos de crecimiento, como el concurso de ideas que ha convocado para la ampliación y reordenación del club, con un presupuesto máximo para las obras de 3,85 millones de euros, tras el acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión de una parcela municipal por 99 años.

Otro de los asuntos de los que está pendiente el club es la compra de la parcela propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón sobre la que se asientan varias de las instalaciones deportivas. "Estamos negociando con el Puerto y tenemos la palabra del Puerto de que esto sea una realidad a finales de este año; estamos a la espera de sus noticias", señaló ayer José Enrique Plaza, que apuntó que está pendiente de cerrar el precio, algo que está "a la espera de sentarnos con ellos. Todo esto tiene que salir de una tasación pública de una entidad homologada por el Banco de España, tasación que tienen que hacer ellos", indicó Plaza.

