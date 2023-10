Miguel Barrero, nuevo director de la Semana Negra: "Está más viva y fuerte que nunca"

Paso de antorcha en la organización de la Semana Negra de Gijón. El escritor y periodista Miguel Barrero será el nuevo director del certamen literario, relevando a Ángel de la Calle, al mando desde hace once años. «La 37.ª edición de la Semana Negra tendrá otra dirección, pero el mismo espíritu», subrayó ayer De la Calle, cuya trayectoria como organizador concluirá en diciembre, cuando la edición del pasado verano se cierre a efectos burocráticos. «En 2012 Paco Ignacio Taibo II me pidió que dirigiera el festival literario cuando, con su sabiduría, dejó la dirección al llegar a sus 65 años de vida. Siempre dije que no estaría más tiempo que Taibo en la organización de la Semana Negra, y en 2023 llego a la provecta edad de 65 años», explicó Ángel de la Calle.

El nuevo responsable reflejó la influencia del certamen en su vida: «No me habría hecho escritor si no hubiese venido de niño a la Semana Negra», aseguró Miguel Barrero. Asiduo a la cita literaria y antiguo director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, remarcó el «trabajo excelente» de su predecesor para que el festival «esté más vivo y fuerte que nunca». Por lo pronto, Barrero ha tomado medidas para la próxima edición. «Ayer abrí un grupo de WhatsApp», bromeó, al tiempo que reconocía su «alegría» por la confianza depositada en él para la nueva etapa del certamen. Ya de salida, de la calle admitió que organizar festivales no es su profesión. «Soy ilustrador y novelista gráfico y seguiré siéndolo mientras pueda sostener un lápiz o teclear en un ordenador», afirmó, antes de abundar en que la Semana Negra tiene «unas características propias nada clonables». «Es complicado encontrar gente joven que se meta en estos tinglados», comentó. Sobre el futuro, de la Calle aseveró que «seguiremos innovando y sorprendiendo, siendo el paso de América a Europa». Ángel de la Calle acumula 36 años ligado a la cita literaria. Eso sí, ahora es momento para «ser un gijonés más y dejar paso a otras personas en la no siempre fácil pero emocionante tarea de organizar la Semana Negra». Miguel Barrero, ganador de premios literarios como el Rodolfo Walsh a mejor libro de no ficción o El Prix International de Littérature de la Fondation Antonio Machado, afronta el reto con ilusión. «Estoy en el mejor festival y con el mejor equipo», ensalzó Barrero, subdirector durante varios años del diario «A quemarropa». «He sabido rodearme de gente con mucho talento», reivindicó Ángel de la Calle, que expresó su «reconocimiento eterno a los gijoneses, instituciones y patrocinadores que hacen posible el festival desde hace tantos años». También agradeció la «cooperación» de los «miles de autores» que han pasado por el evento.