Álvarez Rouco: "Moriyón nos ha utilizado, solo deseaba a Vox para la investidura; debe dimitir"

"Hemos sido testigos de cómo la Alcaldesa miente descaradamente a la ciudad y comete una traición a la mayoría de gijoneses que en las urnas optaron por distintas sensibilidades de centro-derecha. Moriyón se ha quitado más pronto que tarde la careta. Solo deseaba el voto de Vox para ser investida". Con duras palabras tras su expulsión del gobierno, la ya exconcejala de Festejos Sara Álvarez Rouco exigió ayer la dimisión de Carmen Moriyón, a la que acusó de haber "utilizado" a su partido para alcanzar hace tres meses y medio el bastón de mando. La edil esgrimió una batería de cuestiones que, a su parecer, "no han respetado el pacto" con Foro y aseguró que no mantuvo contacto alguno con la Regidora tras enterarse de su decisión. Asimismo, negó que hubiese injerencias desde la sede nacional de su partido. "Igual algo sabe ella de Madrid", lanzó junto a su compañero, el concejal y expresidente de Divertia, Oliver Suárez, y el presidente de la formación a nivel regional y diputado nacional, José María Figaredo.

Álvarez Rouco señaló que sus planes para el FICX no fueron este miércoles el único encontronazo entre ambas formaciones. Puso el foco en las ordenanzas fiscales que hoy pasan por la Junta de Gobierno Local. Según explicó, a las diez y media de la mañana, la concejala de Hacienda, la forista María Mitre, les facilitó la documentación. "Nos trasladaron que las teníamos que aprobar sí o sí en 24 horas. Plantean congelar el IBI, cuando el compromiso contemplaba reducirlo, como la plusvalía mortis causa. Nos acusa sin pudor de paralizar y ser pasivos. Si alguien lo ha sido, es el equipo de Moriyón", respondió afeando que se subiese la tasa de basuras. "No está aceptando las imposiciones de Vox, dice ella. Claro, está aceptando las del PSOE. Estas ordenanzas son la firma de las izquierdas", remató. Según dijo, trasladó a Mitre su intención de votar "no" a las ordenanzas si no se le daba "más tiempo para estudiarlas". "No supimos más del tema. Llamamos cinco veces a la concejala y no nos respondió", contó.

Sobre las discrepancias en torno al FICX, la concejala aseguró que "hace dos semanas transmitimos al portavoz del gobierno local la intención de no colaborar con Xega en el mantenimiento del premio Rambal". "En ningún momento se sentaron con nosotros. No pueden hacerse ahora los nuevos. ¿Con quién piensan que estaban pactando?", preguntó Álvarez Rouco. Y añadió sobre las declaraciones de Moriyón: "El FICX, ciñéndose a militancias y pensamientos sectarios, ese es el concepto de libertad de la señora Moriyón".

La portavoz municipal de Vox también criticó que "en estos meses la Alcaldesa no se ha reunido con Vox ni una sola vez a pesar de las peticiones". "Al portavoz de Foro –Jesús Martínez Salvador–, le solicitábamos a diario reuniones para abordar acuerdos programáticos. Es fácil prometer lo que no se va a cumplir", subrayó. A su parecer, "este periodo de más de cien días de gobierno ha sido un despropósito por parte de Foro y su alcaldesa".

"Moriyón recupera la senda del último mandado: la del autoritarismo y piruetas políticas", indicó. Entre otras cuestiones, Álvarez Rouco le recriminó "arrojar a la Alcaldía la vuelta de los toros, un tema del tripartito que Foro acaparó". También echó en cara otros asuntos como "la falta de medios materiales" para las enmiendas a la ordenanza de Igualdad y la falta de comunicación en asuntos de calado como la renaturalización del Piles, los acuerdos para los terrenos de Naval Gijón, el proyecto del "solarón" o los planes para el nuevo Molinón. "Nos enterábamos de sus iniciativas por los medios de comunicación", expuso.

"Afirma que Foro no ha incumplido ningún pacto. Miente una vez más. Nos ha utilizado. Se retrata y pierde cualquier atisbo de seriedad y prestigio", dijo la edil. "Demuestra que políticamente no es de fiar. Un gobierno de coalición incluye diálogo y concesiones de todas las partes. Algo que no ha existido. Foro se ha revelado como incumplidor, hostil y bronco. Con falta de compromiso", resumió Álvarez Rouco.