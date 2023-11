Julio Martínez Zahonero logra el apoyo de los magistrados para ser el decano de Gijón

Los jueces de Gijón tendrán un nuevo decano. Julio Martínez Zahonero, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, logró ayer por su acceso al cargo por mayoría absoluta tras haber obtenido 18 apoyos de los 20 posibles en las elecciones celebradas ayer. La candidatura del magistrado, natural de Grado, es la primera que se registra para el puesto al menos desde hace 13 años. Sustituirá a Lino Rubio, que, a su vez, relevó a Luis Roda por jubilación, como magistrado más veterano en el Palacio de Justicia de Gijón. Estos dos jueces habían conseguido ser decanos al ser los dos más veteranos en activo en su tiempo. Roda se convirtió en decano de los jueces en febrero de 2010 y convocó elecciones dos veces al año hasta su jubilación, en junio de este año, sin que nadie optara al cargo. El nombramiento de Martínez Zahonero, nacido en 1973 y antaño delegado en Asturias de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, se hará oficial una vez sea ratificado por el Consejo General del Poder Judicial.

Este relevo se produce apenas cinco meses después de que Lino Rubio Mayo, titular del Juzgado de lo Penal número 1, sustituyese a Luis Roda tras trece años en el cargo. En ambos casos accedieron al cargo por ser los más veterano. Si bien, fuentes judiciales ya avisaban de que Rubio tendría que convocar elecciones en un plazo próximo. Dichas votaciones tuvieron lugar ayer con la candidatura de Julio Martínez Zahonero como único aspirante. Una vez sea ratificado por el Consejo General del Poder Judicial y su nombramiento aparezca reflejado en el Boletín Oficial del Estado será oficialmente juez decano de Gijón.

Martínez Zahonero estudió en un colegio y en un instituto moscón. Se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo. Su padre fue abogado. Ingresó en la Escuela de Práctica Jurídica de Barcelona en septiembre de 2003 e hizo prácticas en Oviedo un año. Su primer destino fue en la localidad alavesa de Amurrio, en 2005. Pasó por Castro Urdiales (Cantabria) y luego volvió a Asturias: Cangas del Narcea y Luarca. Su primer gran destino fue Avilés, donde asumió las competencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 (incluye los temas de violencia de género). El magistrado, de hecho, recordó en 2017 en una conversación con LA NUEVA ESPAÑA que su llegada significó un gran cambio. "Asumir los casos de violencia de género no fue una novedad total para mí porque al haber sido juez único en varios destinos ya conocía temas de violencia. Aquí (en Avilés) tengo una sala propia para juicios, lo que es un lujo", manifestó. Lo dijo porque de sus anteriores etapas no guardaba buenos recuerdos ni de Luarca, ni de Castro Urdiales, por las condiciones de trabajo y por el volumen que tuvo que asumir en aquellos tiempos. Recordó en aquella pieza que en su etapa en Luarca no abundaban los recursos. "No funcionan ni los grifos del año", aseguró hace ahora ya casi seis años.

Con 18 votos a favor de 20

La titularidad del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón la asumió en noviembre de 2021, tras la marcha del magistrado Jesús Pino. Como titular de ese juzgado le ha tocado instruir varios casos mediáticos de la ciudad. Quizás, el más llamativo y más reciente, fue el crimen de la inmobiliaria de Ceares. El futuro nuevo decano fue el encargado de tomar declaración y mandar a prisión de forma provisional a la espera de juicio a Felipe de Arriba Ramos, el autor confeso de la muerte de Fran Tobajas, el propietario de la inmobiliaria Golden Star. Martínez Zahonero acudió en persona a la calle Campo Sagrado, donde tuvo lugar el ataque a finales del pasado mes de septiembre, para ordenar el levantamiento del cadáver una vez que los agentes de la Policía Nacional acabaron sus pesquisas.

Además de todo esto, fue el delegado en Asturias de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, un puesto al que llegó de la mano de Ignacio González Vega. Aficionado al rugby, deporte que llegó a practicar de forma regular en la liga regional, también es aficionado a las escapadas en bicis de montaña, y a la lectura, especialmente a los ensayos y libros de Historia.