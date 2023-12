Nuevas llambionadas para Nochebuena: panetones de compango y originales troncos en las confiterías de Gijón

Atrevidos panetones, turrones que rompen los esquemas y originales tronquitos. Que la Navidad es la época más golosa del año lo evidencia el ajetreo en los obradores. La trepidante y dulce circulación de turrones, mazapanes y polvorones. A los gijoneses les pierden las llambionadas. Y no solo las clásicas, que siempre triunfan. También las arriesgadas, las que se salen de los sabores navideños más tradicionales. "El cliente sabe que es una época diferente, que es un buen momento para probar cosas nuevas", coinciden algunos de los mejores pasteleros de la ciudad, que anticipan una campaña navideña "muy buena". "Es la época más importante del año. Ha empezado fuerte", reconocen.

Muchos de ellos buscan poner sobre el mostrador ese punto diferente, sin renunciar a lo clásico. En el obrador de la confitería La Playa, en la calle Corrida, apuestan por un producto completamente artesanal. "Elaboramos turrones con formas de tronco. Son lo más demandado, porque te sales de lo habitual. El de chocolate negro y naranja ha volado, se nos ha acabado y no haremos más. También tenemos la misma versión con chocolate blanco, otro de praliné y de nueces", enumera de carrerilla María Fuentes, al frente del negocio junto a Inés Villaverde. No renuncian tampoco a ofrecer clásicos como mazapanes, polvorones y turrones duros y blandos. Ni tampoco a sus gijonudas princesitas, su reservado suflé de fresa o completas cestas. "Las reservas van muy bien. Quizás porque Nochebuena cae de domingo y obliga a ser algo más previsores", desliza la pastelera.

Que las previsiones han sido superadas con creces lo sabe el horno que da vida a los dulces en The Little Toffee. Hasta el punto que han tenido que dejar de coger pedidos hasta el 28 de diciembre. Es en este local de la calle Fernando Villamil, muy cerca del parque de Zarracina, donde se fragua una de las apuestas reposteras más atrevidas de la ciudad. Su mejor baza para estas fechas es el panetone. De chocolate y caramelo salado, pistacho, clásico... Y para los más atrevidos: el de compango. "Lo hicimos por primera vez el año pasado y triunfó. Había que repetir. Es el más original. Eso sí, para tomar con un vino o una cervecina. ¡No es la mejor idea mojarlo en el café!", bromea Gonzalo García, al frente de esta pastelería junto a Alejandro Carmona. Esta especie de entrante salado disfrazado de postre no es el único sabor diferente. También están sus turrones de caramelo salado y brownie, sin dejar de lado las macetas de chocolate rellenas. "Al principio, venía un público más joven. Ahora, de todo. Quien viene aquí es porque busca esa chispa diferente", celebra.

La de Bode Pastelería, en Gaspar García Laviana, son sus tronquitos. Abrió hace tan solo un año y son sus segundas Navidades. Su aspecto cilíndrico recuerda a un clásico brazo de gitano. Lo que cambia es la combinación de sabores. "Son tres sabores que buscamos que sean diferentes. Selva negra, chocolate y turrón y nata y yema. También hemos empezado este fin de semana con los roscones, ya nos han preguntado mucho por ellos. Y seguimos con los pasteles habituales", explica María Bode. A los gijoneses no les faltan opciones exóticas esta Navidad.