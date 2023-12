"Nos comen los bichos", "no hay quien pegue ojo", "una experiencia pésima". Así es dormir en uno de los peores hoteles de Asturias según las críticas dejadas por algunos huéspedes a través de las redes sociales. El establecimiento, de la categoría pensión, cuenta con dos estrellas sobre cinco tras 82 valoraciones en una conocida red social.

"No sé por dónde empezar, si por el ascensor que chirría, por la habitación minúscula, la artimañas para pasar con las maletas, una silla, una mesilla, un armario con una percha y un cajón roto, la lámpara de mesilla missing, el baño, un escalón y cuando entras, ya no te puedes mover, cabe media persona, puedes hacer tus necesidades a la vez que te lavas los dientes y te vas mojando los pies en la minibañera, olvidaros del jabón de ducha. Lo mejor era la noche, pura fiesta, camiones de basura, cierres de comercios, todo tipo de ruidos, para las 3 de la mañana algo más tranquilo, vamos, será porque me dormí, creo que no me dejó nada. Precio muy excesivo para lo que es. La bañera de la película psicosis era mucho mejor", lamentó una cliente, que valor con la nota mínima el establecimiento.

No es la única. "Habitaciones muy pequeñas, el baño era minúsculo. Para el precio/noche me esperaba bastante más. Comprendo que una pensión o un hostal no tenga las mismas prestaciones que un hotel, pero me pareció un precio excesivo para lo que ofrecía. Lo único bueno era que estaba limpio y relativamente cerca del centro. Para dormir una noche puede valer, para más días no lo recomiendo", apuntó otra, que le otorgó la misma puntuación.

"Pésimo al 100x100. Habitación con dos camas de 80, cuarto de baño que tienes que ser un especialista para poder entrar, te tienes que meter en la ducha para poder cerrar la puerta. Habitación con bichos, no hay una simple silla, la limpieza deja mucho que desear: resumiendo, peor que la pensión más cutre que uno se pueda imaginar. Eso sí, dormir una noche, 80 euros. Te lo cobran por adelantado, si no nadie le pagaría", critica otra huésped.

Las valoraciones con quejas por la higiene se suceden. "Lo único bueno que tiene es la ubicación, por lo demás no vayáis: estaba muy sucio, había bichos negros por todas partes (por el techo, la cama...) y mosquitos muertos, la habitación era muy pequeña (sobretodo el baño), la ducha no tragaba bien y se formaban charcos, todo era muy antiguo, no había personal: la señora de la limpieza era la encargada de la recepción cuando esa no es su labor, se escuchaban todos los ruidos de las otras habitaciones y para rematar no nos dieron las hojas de reclamaciones cuando las pedimos poniendo excusas. No merece la pena la estancia allí, pagad un poco más e id a otro, no comentáis el mismo error que yo o os arrepentiréis".

Por su parte, desde el establecimiento, uno de los peor valorados de la región, no se contesta a ninguna de las quejas.

Las disputas entre clientes y empresarios en este tipo de valoración de establecimiento genera numerosas disputas. Especialmente en los del sector de la hostelería y la hotelería. Son muchos los propietarios que se quejan de que muchas de las valoraciones negativas que reciben son falsas, por lo que han sido muchos los que piden a estas páginas web que exijan una prueba de compra antes de permitirles hacer una valoración.