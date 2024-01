El móvil fue el civismo: la curiosa historia de cómo tres jóvenes devolvieron un teléfono que se encontraron tirado en Gijón

"Todos decimos que los jóvenes son un desastre. Pues mira qué majos y rápidos fueron. A las 20.30 ya tenía el teléfono en mis manos otra vez". Estas palabras dedicó ayer el empresario y abogado César Telenti a Noega Llaneza, Gabriel Prada y Alba González, los jóvenes gijoneses que el domingo le devolvieron su móvil en menos de una hora después de perderlo frente a El Molinón. "Lo hicimos porque pensamos que si lo hubiéramos perdido nosotros, nos gustaría que nos hiciesen lo mismo", explicó Prada, de 15 años, en la sede de LA NUEVA ESPAÑA, donde mantuvieron ayer su primer encuentro.

El teléfono de Telenti, quien volvía a la ciudad tras disfrutar del certamen del queso afuega’l pitu en Morcín, se escurrió de su bolsillo frente a la sede del Grupo Covadonga. Para fortuna del abogado, allí se encontraban los tres adolescentes, que se toparon con el dispositivo en el suelo y al instante decidieron llevarlo a la Comisaría de la Policía Nacional de El Natahoyo, la más cercana a sus viviendas. "Me salvaron la vida, porque ahora llevamos todo en el teléfono", dijo Telenti.

Para facilitar y agilizar la devolución a su propietario, los adolescentes aprovecharon sus conocimientos sobre nuevas tecnologías. Activaron a "Siri", el asistente inteligente del teléfono para empezar la búsqueda en la agenda de contactos y comunicar a algún miembro de su familia que el teléfono había sido hallado y estaba en buenos manos. "Dieron con mi primo y le avisaron de que iban a dejarlo en comisaría" avanzó Telenti, que aprovechó que las amigas con que había compartido la jornada dominical vivían en la zona próxima a la comisaría. "Mis amigas me habían dejado ya en casa y les avisé para que llamaran a ese móvil para quedar con estos chicos", desarrolló el empresario.

No obstante, finalmente no resultó necesario llegar hasta las dependencias policiales para resolver el asunto. "Quedaron, le hicieron entrega del teléfono y ya ellas me lo subieron a casa", concluyó Telenti, que no se esperaba la grabación que los jóvenes le habían preparado desde el autobús urbano en el que se trasladaron desde El Molinón hasta la comisaría de El Natahoyo.

"Me llevé una sorpresa porque al abrir el teléfono tenía un vídeo en el que decían: ‘Hola, nos llamamos Noega, Alba y Gabriel. Hemos encontrado tu móvil cerca de El Molinón, en el Grupo Covadonga. Vamos a encontrarte’. Me hizo mucha gracia porque son unos críos y fueron súper responsables de coger el teléfono y dejarlo en comisaría", relata el abogado, mientras que los jóvenes comentan que solo buscaban "hacer la gracia y que supiera que le estábamos buscando". "Alguna vez me salió por TikTok gente que hacía este tipo de vídeos y los terminaban con la frase: ‘Te vamos a encontrar’. Entonces dije, ‘¿por qué no?’", explicaba ayer Noega Llaneza, la quinceañera que vio el teléfono de Telenti en el suelo.

A pesar de su corta edad, los tres gijoneses tuvieron claro cuál era su deber. Una actuación repleta de gracia, responsabilidad y civismo que enorgullece a sus progenitores. "Fue un gran gesto. Me pareció estupendo. Me llamó para avisarme de que llegaba tarde. Muy honrada me salió para los pocos años que tiene", dice Cristina Davo, madre de Noega.

Para recompensar su actuación, Telenti intentó contactar de inmediato con los chicos y sus padres a través de las redes sociales. "Mis amigas iban en el coche y aparte de gracias, no les dijeron gran cosa. Me prestaba localizarlos para tener un detalle con ellos", explicaba ayer el empresario y abogado gijonés antes de transmitirles la posibilidad de realizar durante el próximo verano una actividad de "bautismo de buceo". "Así seguimos unidos el grupo del teléfono. Que nos volvamos a juntar, pero que sea por algo diferente", bromeó Telenti, ante la aceptación de Noega Llaneza, Gabriel Prada y Alba González. Los tres "rescatadores" de su móvil.