El máximo ejecutivo de Umicore visita El Musel y se reúne luego con Barbón

Más de media docena de directivos de la multinacional belga Umicore se desplazaron ayer hasta Asturias para tratar in situ sobre el proyecto que la compañía plantea para el puerto gijonés. Una comitiva que estuvo encabezada por el máximo ejecutivo de la compañía, su director general, Mathias Miedreich, que mantuvo sendos encuentros con el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, y con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Los detalles de ambas reuniones no trascendieron, pero el hecho de que en las misma participaran responsables de Umicore al más alto nivel apunta a un buen desenlace para el multimillonario proyecto al que aspira el puerto gijonés y por el que la compañía oficialmente aún no ha dado por hecho.

La visita a El Musel tuvo lugar a primera hora de la mañana de ayer en la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón, donde los representantes de la multinacional belga mantuvieron un encuentro con directivos portuarios para tratar sobre la concesión que han solicitado en la ampliación de El Musel para construir una fábrica de componentes de baterías para coches eléctricos, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Se trata de un proyecto a desarrollar en tres fases, con una inversión conjunta del orden de los mil millones de euros, de los que alrededor de 450 millones son los correspondientes a la primera de las fases. En esa primera fase también está prevista la creación de entre 250 y 300 empleos. Tras la visita al Puerto y el encuentro con sus máximos responsables, los directivos de Umicore se desplazaron hasta Oviedo, produciéndose en presidencia del Principado el encuentro entre el primer ejecutivo de la multinacional belga y el presidente autonómico, Adrián Barbón. La de ayer no fue la primera visita de cargos de Umicore a Asturias, dado que la empresa inició hace dos años los contactos para su posible implantación en el Principado, manteniendo encuentros con representantes de distintas administraciones. Unos encuentros que también incluyeron conocer sobre el terreno los espacios disponibles en la ampliación de El Musel. Meses atrás, cuatro altos ejecutivos de la multinacional belga ya habían mantenido contactos con dirigentes del Principado, pero aquel fue un encuentro a menor nivel por ambas partes que el de ayer. El CEO de Umicore, Mathias Miedreich, por otra parte, también se reunió hace unas semanas con el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la celebración del Foro Económico Mundial de Davos. Umicore ya ha solicitado formalmente la concesión de 45,5 hectáreas en el puerto gijonés, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado 13 de diciembre. La superficie reservada para el proyecto es la explanada que hay entre la regasificadora y el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) más toda la superficie disponible en este último muelle, que conecta con la explanada ya citada. Ante esta petición, la Autoridad Portuaria de Gijón lanzó una convocatoria pública para que otras empresas pudieran pujar por ese suelo, algo obligado por la Ley de Puertos (es lo que se denomina un trámite de competencia de proyectos). El plazo de ese trámite de competencia de proyectos concluyó a mediados del mes pasado sin que se hubiera presentando ninguna oferta alternativa, pero con la presentación de un recurso por parte de Duro Felguera sobre el que se pronunciará la Abogacía del Estado. Para que salga adelante el proyecto de Umicore en El Musel serán determinantes las ayudas públicas a las que pueda acceder, en especial las que se otorgan a través del PERTE del vehículo eléctrico y conectado.