Fernando Velado toma posesión como nuevo párroco de Vega

Un mes después de la calurosa despedida a José Manuel Alonso, que falleció a sus 92 años tras ejercer como párroco de Vega durante 57 años, los feligreses abarrotaron ayer la iglesia para recibir con los brazos abiertos a su nuevo encargado, Fernando Velado Gonzalez. "Lo afronto con ilusión y, a fin de cuentas, el dueño de todo esto no soy yo, es el Señor. Espero que nos vaya iluminando", expresó Velado, que fue presentado por el arcipreste de Gijón, Iván González Collado.

Después de recibir las llaves de la iglesia de San Emiliano de Vega, Velado se dirigió a los centenares de vecinos que acudieron a su toma de posesión. Comenzó ensalzando la figura de José Manuel Alonso, "un gran sacerdote". "Aparte de párroco, era uno más de la familia porque ha habido muchas generaciones a las que ha bautizado o casado", destacó Velado, natural de Avilés, donde nació en 1959.

Su labor en las parroquias de Vega, San Martín de Huerces, Baldornón y Fano no le separará de Roces, donde desde hace 14 años ejerce como cura en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. "Allí tendrá lugar la eucaristía a las 13.00 horas y habrá celebraciones que tendremos que compartir todos juntos, como la Vigilia Pascual", adelantó Velado, a quien no le pilló por sorpresa el llamamiento del Arzobispado de Oviedo. "En cuanto me enteré del fallecimiento lo primero que pensé fue que me iba a tocar a mí por razones de cercanía. Y así fue. Me habló el Arzobispo y me puse a su disposición", afirmó Velado, antes de oficiar su primera misa en Vega.