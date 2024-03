Crónica del día en el que unos carteles puestos de madrugada en Gijón sacudieron el debate sobre el Mundial: el sonoro "no" del Ayuntamiento

En el epílogo de la fallida carrera de Gijón al Mundial de 2030 aún quedaba un último y polémico capítulo. Una campaña desplegada ayer por el Ayuntamiento en 38 mupis con mensajes para defender la negativa del gobierno local a plegarse a las durísimas condiciones de la FIFA para seguir en la carrera para ser sede de la Copa del Mundo generó ayer una cascada de comentarios en diferentes ámbitos de la sociedad gijonesa. Desde primera hora de la mañana, los ciudadanos pudieron leer en los mupis un mensaje que deja poco lugar a las dudas. "Un Mundial es caro. Ser mundial no tiene precio", reza el cartel de la campaña, con el logo del Ayuntamiento y el lema "#GijonEsMundial", acompañado todo ello de una imagen de la celebración en la Plaza Mayor de Gijón de la victoria de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Australia del pasado verano. Es precisamente la fotografía que empleó "The New York Times" para ilustrar la victoria española y, por tanto, la que hizo "mundial" este escenario gijonés.

La campaña generó ayer profusas reacciones. La alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró que con la campaña el tema del Mundial "quedaba zanjado". El PSOE y de Vox, que nuevamente volvieron a coincidir en su posición, fueron muy críticos. Por su parte, ni Izquierda Unida ni tampoco Podemos quisieron hacer valoraciones. El Sporting tampoco se quiso expresar públicamente, si bien las fuentes consultadas indicaron que la iniciativa generó sorpresa y tristeza en el seno de la directiva. Nadie en el club estaba al tanto de una campaña que el Ayuntamiento llevó con el máximo hermetismo.

Muchas de las críticas vinieron por las dudas acerca del coste de la campaña. Las fuentes consultadas del gobierno local explicaron tajantemente que el Ayuntamiento no ha destinado más dinero del que ya inicialmente estaba previsto dedicar a publicidad. La colocación de los carteles comenzó de madrugada. Para las cinco, los primeros operarios ya estaban en ello. Sobre las ocho comenzaron a llegar las primeras reacciones. El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, colgaba una imagen de uno de los mupis, uno situado en la avenida de la Costa, en su cuenta personal de la red social Instagram. La Alcaldesa habló sobre el tema en una rueda de prensa con el diputado Adrián Pumares.

Moriyón dijo que la campaña era mera "información" ya que "efectivamente Gijón es mundial por sí misma". "Los gijoneses están convencidos", dijo, en referencia al coste de ser sede del Mundial. "Creo que está muy claro y que este tema ya queda zanjado", añadió. La primera edil también se expresó en su cuenta en la red social "X", la antigua Twitter. Publicó una imagen de uno de los mupis, el mismo que había subido Martínez Salvador, con otro mensaje: "El futuro es brillante, vamos a por ello". La cuenta institucional del Ayuntamiento en esta red social también contribuyó a difundir la campaña. Se adjuntó otra imagen de un mupi, uno situado en la avenida de la Costa frente a la plaza del Continental, con otro texto. "El futuro de Gijón, que es mucho, depende de los gijoneses".

A medida que la campaña se fue conociendo prosiguieron llegando las reacciones. Algunas, desde posiciones muy cercanas al socio de gobierno de Foro. Mientras el edil de Deportes, el popular Jorge Pañeda restaba importancia al asunto y aseguraba que la iniciativa "no va contra nada ni contra nadie", el senador y presidente del Partido Popular de Gijón, Pablo González, colgaba un crítico mensaje en sus redes sociales. "No, a pesar de la campaña, y desgraciadamente, Gijón ni siquiera intenta ser Mundial. Ojalá se hubiese hecho de otra manera, para, al menos evaluar seriamente si merecía la pena. Pero coincido con el gobierno (no puede ser de otra forma) en el potencial de Gijón", escribió en su cuenta de X. Adjuntó una composición propia cambiando el lema del mensaje. En su imagen, se veía una botella de leche y un vaso y el mensaje "Gijóneslaleche".

Posteriormente, Pablo González, que la semana pasada había pedido a través de internet que el gobierno local reconsiderase su postura sobre la candidatura mundialista, ahondó en su mensaje en redes sociales para profundizar en su postura. "En mi opinión, cuando ya se tomó la decisión el tema quedó cerrado. El gobierno está haciendo muy buen su trabajo y buscando oportunidades para que la ciudad crezca", afirmó. "La campaña no la entiende casi nadie, ni los que querían ser sede, ni los que no. Ninguno de ellos entienden para qué se hace, cuál es su finalidad", añadió. "A mí, como gijonés, reconozco que me sorprendió. Y la verdad, que, como la mayoría, tampoco la entiendo. Me gusta mirar al futuro, no al pasado", escribió.

Las críticas del PSOE fueron contundentes. Monchu García, el secretario general del PSOE de Gijón, habló también en redes. "¿Pero qué vergüenza es esta? Dinero público y una campaña institucional para justificar una decisión política. Que Carmen Moriyón y Foro Asturias no tienen vergüenza ya es un hecho ‘publicitados’ por ellos mismos", escribió.

La concejala del PSOE Carmen Eva Pérez fue la que alzó la voz dentro del grupo municipal socialista. «Es una campaña partidista que pretende tapar la controversia de no optar a la candidatura del Mundial», valoró. La edil quiso alertar de que la Alcaldesa «use una campaña institucional» para «intentar que la ciudadanía no cuestiones una decisión suya y de su partido». «Ya está bien de reírse de la ciudadanía y de la oposición y de los procedimientos», dijo. Pérez exigió que Moriyón «deje de usar el Ayuntamiento a su antojo» y que «mantenga la institución al margen de la propaganda». También exigió saber si la campaña estaba encargada antes de la decisión de decir «no» al Mundial o después, qué concejal la encargó y «cuánto dinero costó».

Críticas de Vox y estupefacción en las peñas sportinguistas

Fue Vox el otro partido de la oposición que valoró el asunto. Y volvió a seguir una línea similar al PSOE. «Inadmisible es la palabra. La Alcaldesa y su equipo han tomado las calles para justificarse sobre lo que no es más que una decisión de partido, usando para ello un canal inadecuado», analizó la portavoz, Sara Álvarez Rouco. «Este no es el modo de argumentar, es solo un mal intento de mediatizar a los gijoneses mandando un mensaje interesado», añadió. «Han elegido un mal camino y ahora tendrán que justificar ante la corporación tanto su decisión de no optar a ser sede como el modo elegido para promocionarla», zanjó.

La campaña generó también estupefacción en el ámbito del sportinguismo. El presidente de la Federación de Peñas, Jorge Guerrero, pidió «no sacar de contexto» el asunto y remarcó que desde su entidad se apoyó la candidatura de «Asturias 2030» y que ahora hay que dar «el máximo apoyo al Ayuntamiento». Por su parte, Gustavo Alonso, presidente de Unipes, también pidió «no sacarla de contexto», aunque reconoció que en su opinión le parece «un error». «No aporta nada. Y si aporta algo es confusión. Creo que se han equivocado», agregó. Parecido opinó Diego del Valle, de la asociación Tu fe nunca decaiga. «No la entiendo y no sé a qué viene. Entiendo que el Ayuntamiento pueda tener su postura pero parece que se están riendo de los que tienen otra y eso como ciudadano me parece mal», zanjó.