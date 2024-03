Martínez Salvador, sobre la candidatura mundialista de Gijón: "Si no hay inversores, no habrá movimiento"

"Si hay un reparto equitativo de las cargas, por supuesto que estamos abiertos a estudiar el proyecto". El Ayuntamiento de Gijón no cambia su postura. Tal y como aseguró esta mañana el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, el rumbo del gobierno local no varía en relación a la candidatura "Asturias 2030", pese a que la FIFA ha ampliado los plazos para consolidar candidaturas hasta julio. "Si hay un proyecto realista, vamos para adelante", insistió el edil, que también dejó entrever que tampoco había cambiado el escenario en el que se mueve la candidatura mundialista: ni han aparecido nuevos proyectos ni tienen constancia de que hayan aparecido inversores interesados en el proyecto.

Como vienen insistiendo el gobierno local desde hace semanas, Martínez Salvador supeditó el apoyo del Ayuntamiento a la candidatura mundialista "a un reparto equitativo de las cargas". "El Ayuntamiento estaría ahí por un porcentaje asumible", explicó el edil, que remarcó, una vez más, que "no podemos hipotecar las arcas municipales". El portavoz municipal de Foro también expresó que no consta que haya habido novedades en cuanto a la posible entrada de nuevos inversores por parte del Sporting. Tampoco del Principado. "Mientras no tenga el conocimiento de que se involucra alguna entidad más, desde el Ayuntamiento no habrá ningún nuevo movimiento", abundó Martínez Salvador.

La campaña de mupis, 200 euros

Sobre la impactante campaña de los mupis, con medio centenar de carteles diseminados por la ciudad con el rótulo "Un mundial es caro. Ser mundial no tiene precio", con la que el gobierno local quiso reforzar su negativa al proyecto mundialista en los términos actuales y destacar el potencial de la ciudad, una propuesta que fue muy criticada por un sector de la oposición, Martínez Salvador aseguró que había costado unos 200 euros, "el coste de la impresión". "Es una campaña motivacional, para dejar claro que Gijón es suficientemente importante y tenemos que estar orgullosos", argumentó el edil, que fue a más: "Imagínense que ahora gracias a esa campaña coseguimos socios (para la candidatura mundialista). Sería la campaña más barata de la historia".

Las goteras de El Molinón, responsabilidad del Sporting

El pasado sábado, un día después del lanzamiento de la campaña de los mupis, tras el Sporting-Albacete disputado en El Molinón, numerosos aficionados rojiblancos denunciaron a través de las redes sociales deficiencias de conservación en el estado: especialmente falta de limpieza y goteras. "El mantenimiento del estadio corresponde al inquilino. Las goteras o las cosas pequeñas no son cosa del Ayuntamiento", defendió Martínez Salvador, quien, por otro lado aseguró que la relación con el Sporting es "normal, como con el resto de clubes de la ciudad".

Aunque es el mismo mensaje que el gobierno local lleva transmitiendo desde hace meses, el momento en el que la ha pronunciado el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, esta mañana, tras la Junta de Gobierno, y solo unos días después de que la ciudad amaneciese con medio centenar de mupis reforzando la negativa municipal al Mundial, puede darle