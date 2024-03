El Santa Olaya se mueve contra el cáncer: así fue la maratón solidaria de zumba y fitness

La pista polideportiva del Club Natación Santa Olaya se tiñó de verde esta mañana. El motivo, una maratón de zumba y fitness bautizada como "GreenFitt" en la que lo recaudado por las inscripciones se destinará íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. Alrededor de doscientas personas se pusieron sus mejores galas deportivas para derrochar energía y también mucha solidaridad.

"El Santa Olaya es especial. Se vuelca con nosotros y ha habido una participación increíble. Estamos contentísimos", ensalzó Miguel Ángel Calero, presidente de la Asociación contra el Cáncer en Gijón. José Enrique Plaza, presidente del Club Santa Olaya, reivindicó el "marcado carácter social" de la entidad sociodeportiva. "El perfil de nuestro club es ese. Estamos, aparte de para dar servicios a los socios, para hacer ciudad", aseguró Plaza. La contribución económica resultante de la cita es "fundamental" para la asociación, subraya Miguel Ángel Calero, que resalta la importancia de "recaudar para pagar las inversiones en investigación y prevención".

Calero se mostró encantado con la acogida de la iniciativa. "La solidaridad es impresionante en Asturias", indicó. Coincide, además, que la Asociación Española contra el Cáncer y el Club Santa Olaya comparten el verde como color corporativo. La cooperación salió muy natural. José Enrique Plaza resumió el propósito de la jornada. "Vamos a pasárnoslo bien difundiendo la labor de la asociación", comentó Plaza. "Siempre nos queda la sensación de que hacemos poco por vosotros", le trasladó el presidente del Santa Olaya a Miguel Ángel Calero.

La acción comenzó puntual, a las 11.30 horas. La música llenó la pista y varias monitoras se turnaban para animar el cotarro. Sonaron, entre otros, Shakira y Bad Bunny. Como buena maratón, el cansancio iba haciendo mella en algunos participantes, que se reponían a base de traguitos de agua. No había agotamiento que diezmara las ganas de disfrutar del deporte cargado de solidaridad.

Ana González, su madre Flor Cachón y su tío José Luis Fernández llegaron con el maratón ya empezado, pero no tardaron en entrar en calor. Fernández era uno de los pocos hombres que participaron en la actividad y no las tenía todas consigo en cuanto a sus aptitudes con el baile. Eso fue lo de menos, ya que lo importante pasaba por arrimar el hombro. Por su parte, Rebeca Córdoba asistió con sus hijos Manuel y Víctor Sánchez, que no paraban quietos. "Esto es divertido y venimos, ante todo, para colaborar", remarcó Rebeca Córdoba en una mañana en la que el Club Natación Santa Olaya y la Asociación Española contra el Cáncer unieron fuerzas por una buena causa.