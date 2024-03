El proyecto de baterías de El Musel tiene un nuevo e importante socio de la industria automovilística

Entre los asuntos que está previsto que se aborden en la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria que se celebrará el próximo martes, esta el inicio del expediente para que pase a manos del Ayuntamiento de Gijón la parcela que posee el Puerto en los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón. Una parte de los terrenos del Puerto en ese solar, 3.848 metros cuadrados, serán cedidos de manera gratuita al Consistorio, debido a que los mismos está previsto que se destinen a viales y en todo caso no a su posterior venta, por lo que la legislación permite la cesión gratuita, al igual que ya ha hecho la Autoridad Portuaria con otros viales de Gijón que traspasó al Ayuntamiento. En cuanto a los 35.000 metros cuadrados restantes, el Ayuntamiento tendrá que pagar por ellos. La propuesta del precio de venta de este suelo es de 4,6 millones de euros, cifra en la que no se incluye el IVA. Si se tiene que incluir o no el IVA en esa compraventa es algo que quedará a criterio del Ayuntamiento, dado que hay operaciones en las que esta administración no tiene por qué pagar el IVA, aunque en otras sí. El precio de venta de los terrenos que se propondrá al Consejo se hace en base a la tasación encargada por la Autoridad Portuaria para actualizar el valor de sus terrenos en el antiguo astillero gijonés. Los terrenos que la Autoridad Portuaria va a transferir al Ayuntamiento de Gijón constituyen la mayor parte del suelo del antiguo astillero gijonés. El gobierno local también está negociando la compra del resto de ese suelo a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar), si bien dicha adquisición no es imprescindible para poder desarrollar la operación que impulsa el Ayuntamiento para transformar ese espacio en un polo empresarial de economía azul y en el que también está prevista la ampliación del Acuario. En caso de no vender, Pymar previsiblemente tendría que participar en el desarrollo del suelo del antiguo astillero gijonés. Un proyecto que además supondrá la ampliación del paseo marítimo y que contempla que una parte de la edificabilidad se destine a servicios. El proyecto, denominado Gijón Azul, se amoldará a la ficha del PGO para ese territorio, que excluye la edificación residencial en el mismo, tal como habían reclamado los antiguos trabajadores del astillero gijonés. No obstante, los espacios aledaños de El Natahoyo sí acogerán la construcción de viviendas, transformando lo que actualmente es un espacio degradado.