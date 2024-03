Tita Caravera deja de liderar a los vecinos de La Arena tras 16 años

Una histórica del movimientovecinal que se retira de la primera línea. Bernardita Caravera, más conocida como Tita Caravera, presidenta de la asociación de vecinos de La Arena y expresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos entre 2011 y 2016, dejará hoy de liderar a su barrio. Lo hará tras 16 años al frente de la asociación vecinal de La Arena, tras la celebración hoy a las 19.00 horas de la asamblea de socios del colectivo. La sucederá la que ha sido durante los últimos 14 años la tesorera, María José Cuervo. Cuervo es vicepresidenta de la FAV, y directiva de la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos. Caravera no se desligará del todo del barrio. Se cuenta con que siga formando parte de la próxima junta directiva. "Nací en La Arena, crecí en La Arena y quiero a mi barrio. Por eso, pese a que tengo varios frentes abiertos, me he decidido a dar este paso", concretó Cuervo, que cumplió el pasado sábado 64 años.

La marcha de Tita Caravera se produce tras 16 años al máximo nivel. Es uno de los rostros más conocidos del movimiento vecinal gijonés. Fue presidenta de la FAV hasta el 2016, cuando la sucedió Adrián Arias, ahora director del gabinete de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Caravera tomó el mando de la FAV en el 2011, en una etapa complicada para la Federación debido a las luchas internas del colectivo. Unas luchas que se fueron quedando atrás con su mandato y de las que hoy ya no queda apenas rastro. Caravera, reconocida feminista, recibió además en 2019 la medalla de plata de Gijón junto a Soledad Lafuente, líder vecinal de Somió, y Luismi Piñera, cronista de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.

Cuervo asume el reto de tomar la asociación de vecinos de La Arena con "ilusión". Reconoce que, como sucede en otros muchos colectivos de este tipo, la "falta de relevo" ha sido un papel importante a la hora de tomar la decisión. La vicepresidenta de la FAV tratará de imprimir un aire nuevo al barrio tratando de reforzar su identidad. "Quizás se haya perdido un poco el sentido de pertenencia a esta zona, que queda algo diluida por el Centro", comentó. "La ilusión que tengo es poder lograr más convivencia, acércanos al barrio que conocí cuando tenía ocho o diez años", declaró la mujer. Cuervo además puso en valor la fortaleza de la asociación de vecinos de La Arena. "Tenemos muchos socios y todas las actividades que organizamos tienen muchos usuarios", expresó la que será la próxima presidenta.

