Podemos acusa al PSOE de "copiar y pegar" su iniciativa

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, replicó ayer a las críticas del PSOE sobre la presentación de una iniciativa plenaria por parte de los demás grupos sobre la polémica por el vial de Jove. "Copiaron y pegaron el texto conjunto, le quitaron el trozo que no les interesaba y lo registraron como suyo sin hablar con nadie", expresó Suárez. Además, la edil lamentó que "los socialistas no hablaron con nadie para los cambios que querían meter en la declaración". "No estamos para blanquear ninguna inacción del gobierno municipal, pero desde luego tampoco el desprecio del Ministerio de Transportes", añadió.