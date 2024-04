El doctor Carlos González da las claves de una crianza consciente y respetuosa

"Autoridad y límites" es el nombre de la charla que impartirá el Dr. Carlos González el próximo martes 23 de abril a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Gijón. En esta ponencia se abordará uno de los temas más desafiantes y debatidos en la crianza de los hijos: cómo establecer un equilibrio saludable entre la autoridad y los límites.

A través de su enfoque característico, que combina empatía, conocimiento profundo y respeto por los niños, explorará cómo los padres y educadores pueden guiar a los niños y adolescentes de una manera que fomente su desarrollo y bienestar emocional.

Además, el Dr. González desmontará muchos de los mitos asociados con la disciplina tradicional y ofrecerá una perspectiva renovada sobre cómo la autoridad parental puede ejercerse de manera efectiva sin recurrir a métodos autoritarios. La charla se centrará en encontrar maneras de establecer límites que respeten la individualidad y los derechos de los niños, al mismo tiempo que les proporcionen la estructura y la orientación necesarias para su crecimiento.

Esta presentación es ideal no solo para padres y tutores, sino también para educadores y profesionales de la salud que buscan una mejor comprensión de las dinámicas familiares y educativas contemporáneas. La charla «Autoridad y Límites» promete ser una oportunidad para aprender de uno de los expertos más influyentes en la crianza respetuosa y consciente.

La charla busca ofrecer a los asistentes conocimientos prácticos y reflexiones que puedan aplicar en su vida diaria, mejorando así las relaciones entre padres e hijos y contribuyendo al desarrollo emocional saludable de los niños.

Carlos González

En el panorama actual de la pediatría y la crianza infantil, Carlos González se destaca como una voz única y revolucionaria. Nacido en Zaragoza, España, González no es solo un pediatra con una destacada trayectoria clínica, sino también un influyente autor, conferenciante y defensor de un enfoque de crianza basado en el amor, el respeto y la libertad.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en Pediatría, Carlos González ha dedicado su carrera a promover una visión de la medicina infantil y la crianza que se centra en las necesidades emocionales y físicas del niño. Su enfoque, que desafía muchas normas convencionales, pone especial énfasis en la importancia de la lactancia materna, la alimentación respetuosa y el cuidado afectuoso.

Autor de varios libros de gran éxito, entre los que se encuentran «Bésame mucho», «Mi niño no me come» y «Un regalo para toda la vida», González combina su profundo conocimiento médico con un estilo accesible y empático. Sus obras no solo proporcionan consejos prácticos a padres y madres, sino que también invitan a reflexionar sobre la relación entre padres e hijos, desafiando muchos mitos sobre la crianza y educación infantil.

Datos 📍 Fecha: 23 de abril 🕒 Hora: de 18:00 a 19:30 h. 🏛 Lugar: Palacio de Congresos de Gijón (Recinto Ferial Luis Adaro, s/n.)

Venta de entradas

Online: www.tomaticket.es (https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-carlos-gonzalez-gijon)

Físicas en Librería La Revoltosa (C. Juan Alonso, 12, Centro, Gijón)