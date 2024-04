El informe del Colegio de Ingenieros marcará la alternativa de vial de Jove que defienda Gijón ante el Ministerio de Transportes

El equipo de gobierno espera poder llevar al Consejo Social del próximo viernes el estudio que sobre el fallido proyecto del vial de Jove ha encargado al Colegio Oficial de Ingenieros, Canales y Puertos. Un informe que no solo debe analizar los estudios en que ha basado el Ministerio de Transportes su decisión de obviar la obra bajo tierra. También presentar alternativas para canalizar el tráfico pesado hacia El Musel de la mejor manera posible para los intereses de los vecinos de la zona oeste. El Consejo Social inicia su nueva andadura con la polémica del vial de Jove encima de la mesa y la propuesta de organizar un grupo de trabajo específico sobre el asunto con la participación de todos los agentes implicados, incluidos los vecinos.

A este informe del colegio profesional hacia referencia el portavoz de Foro y el gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, en una comparecencia con su compañero de partido, el diputado autonómico Adrián Pumares, que interrogará este miercoles en la Junta Generaral del Principado al presidente, Adrián Barbón, sobre cuando tuvo conocimiento de que Gijón se quedaba sin vial de Jove.

«A contrario de lo que dice el PSOE nosotros no vamos a trasladar a los vecinos la responsabilidad de encontrar una solución», indicó Martínez Salvador, que espera que de las opciones de este informe salga la que Ayuntamiento y vecinos consideren más idónea «para que podamos pelear por ella en las conversaciones con el Ministerio». El concejal entiende que «desde el punto de vista de la ingeniería y la obra civil todo es posible. Hay 20.000 ejemplos en todo el mundo de cuestiones mucho más complejas que esta. Se necesita un proyecto bien redactado y la dotación presupuestaria para acometer la obra"

El gobierno municipal espera que para la reunión constitutiva del Consejo Social del viernes esté el informe y también la representación del Principado, aunque sean como invitados si no se les puede nombrar antes ya que no estuvieron incluidos en el paquete de nombramientos del pasado Pleno. Mientras, desde el Ministerio de Transportes aún no se ha contestado a la carta directa que le remitió la Alcaldesa, Carmen Moriyón, rechazando en nombre de Gijón que el vial de Jove vaya en superficie. Tras esa carta llegó una declaración institucional del Pleno en el mismo sentido.

Por su parte, Pumares cargó con tra la representación local y autonómica del PSOE pero también contra Pedro Sánchez, de visita en Asturias hoy ne un acto en el HUCA. Para Pumares fue «una oportunidad perdida» que Sánchez visite Asturias y «no venga a ver los más de mil camiones al día que circulan por la avenida Príncipe de Asturias y la contaminación que sufren los vecinos de la zona Oeste de Gijón. Si quería hablar de salud pública era el sitido idóneo». Y calificó de «insultro y falta de respeto» las fotos de Barbón abrazado al ministro Óscar Puente, por un lado, y del ministro con Monchu García y Luis Manuel Flórez «Floro», por otro «cuando ya sabía que el vial se caía. Este es el desprecio permanente al que somete el PSOE a Asturias».

Suscríbete para seguir leyendo