Los vecinos superan las 2.000 firmas y hoy cortarán los accesos a El Musel

Por segundo día consecutivo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) recogió más de mil firmas en contra del vial de Jove en superficie y de la contaminación. Tras iniciativa llevada a cabo el domingo en el Rastro, la recopilación de rúbricas se realizó en el mediodía de ayer a las puertas del Ateneo de La Calzada. «Hemos tenido una acogida muy buena. La gente se amontonaba en la mesa. Teníamos cuatro carpetas con hojas y no dábamos abasto», aseguró el responsable de Medio Ambiente de la FAV, José Luis Rodríguez Peón. «A la gente no hacía falta explicarles mucho porque ya van convencidos de que estar en la calle es la única manera para que cambie un poco lo que está pasando en la zona oeste y en Gijón», aplaudió Rodríguez respecto a la respuesta obtenida por parte de los vecinos en la segunda jornada de recogida de rúbricas. Hoy a las 11.00 horas tendrá lugar una concentración con corte de tráfico en la rotonda de El Arbeyal. «Esperemos que vaya la gente, aunque no importa si somos muchos. La clave es estar en la calle constantemente y visibilizar el problema que tenemos», comentó Rodríguez, antes de recalcar que «lo que está claro es que hay que obligar a que haya un cambio y se empiecen a tomar medidas para saber los efectos de la contaminación».