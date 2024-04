El Ministro Puente, sobre el vial de Jove: "Un trazado en trinchera es una solución posible y viable en el corto plazo"

"El trazado en trinchera es una solución posible y viable en el corto plazo". Así lo ha asegurado esta mañana Óscar Puente en una comparecencia en el Ministerio de Transportes, en la que también ha asegurado que la decisión final sobre el trazado del nuevo acceso portuario a El Musel "tomará el territorio". "Nos han planteando otras posibilidades y las vamos a estudiar. Pero eso conllevaría empezar de cero, con lo que supone", ha advertido.

El Ministro ha insistido una vez más en que el proyecto descartado, el que estaba en fase de licitación, el del vial soterrado, presentaba graves deficiencias y podría generar importantes afecciones en viviendas. "Además, si lo que se pretende es sacar los tráficos pesados de Gijón, es evidente que hace falta una solución que sirva para ese fin. Ni siquiera el vial de Jove soterrado servía, porque no podían pasarn ni las mercancías peligrosas ni los elementos de las torres eólicas que entran y salen de El Musel por el túnel", ha señalado, antes de abundar: "Era una solución arriegsada para las viviendas y mala para resolver el problema de contaminación atmosférica y acústica que existe en Gijón, porque no iba a retirar todos los tráficos pesados".

Puente también ha rechazado que el fiasco del vial de Jove se deba a aspectos económicos."Sí recibimos un rechazo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero eso no era lo más relevante. La obra estaba en el presupuesto y estaba solo pendiente de adjudicación. Incluso sin la financiación del BEI lo habríamos hecho", ha asegurado el Ministro, que también señaló que fue precisamente el BEI quien les advirtió de "dificultades técnicas del proyecto importantes": "Cuando digo importantes, me quedo corto. Cruciales. El proyecto tenía una posible afectacion a viviendas del entorno y, como entenderán, este Ministro no va a tomar la decisión de hacer una infraestructura con el riesgo de que puedan caerse vivienda", ahondó.

Sobre la alternativa propuesta por el Ministerio el pasado 20 de marzo, cuando el Gobierno Central trasladó formalmente a la alcaldesa, Carmen Moriyón, y al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, que se descartaba un viale en superficie, explicó que no se trataba de un trazado "en superficie, sino parcialmeetne en trinchera, que haría mucho más liviana la afectación al entorno visual y a la contaminación".

Además, Puente también ha hablado de su relación con el Principado, que ha calificado de "excelente". "No hay ningún tipo de problemas, son relaicones cordiales y de trabajo entre ambas administraciones que se deben lealtad, como cualquer otra, y en las que hay afinidiad y sintonía política". "Entiendo que hay que buscar una solcuión que resuelva el problema de Gijón y que sea viable, fundamentalmente en temas de seguridad. Estamos abiertos al diálogo con la comunidad autónoma y con el Ayuntamiento y deseamos dar una solución a este problema", ha concluido.