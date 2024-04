"Jethro Tull", de vuelta 24 años después, actuará en la Laboral el 2 de noviembre

Una de las bandas más míticas del rock mundial y seguramente una de las formaciones que pasará, si no lo son ya, a la historia de la música. "Jethro Tull" regresará a Asturias 24 años después de su última actuación. Y lo hará a Gijón, el mismo escenario que su último concierto en el año 2000, solo que cambiando la ubicación. Si hace más de dos décadas lo hizo en el teatro Jovellanos, el próximo 2 de noviembre la banda de Ian Anderson y su flauta travesera se dejarán ver en el teatro de la Laboral en una cita que pinta inolvidable.

El responsable de que "Jethro Tull" regrese a Asturias es el promotor avilesino, Beznar Arias. Él es uno de los máximos responsables del evento. "Lo único que puedo decir es que estoy emocionado. Estamos hablando de una de las bandas más longevas y legendarias del rock mundial", asegura Arias. "Hacía 24 años estuvieron en el teatro Jovellanos y ahora regresan a Asturias. En España estuvieron hace pocos meses", recordó el avilesino, satisfecho por la presencia de Anderson y los suyos en el Principado. "Lo que está claro es que es un tipo indestructible, que sigue recorriendo todo el mundo", afirma.

"Jethro Tull" tiene otras dos fechas previstas en España dentro de su tour de este año por el país. Además de en Gijón el 2 de noviembre, estarán en Pamplona, el 31 de octubre y en Murcia, el 2 de octubre. La cita en Navarra será en el Auditorio Baluarte, mientras que la murciana será en el Palacio de Congresos. En Asturias, "Jethro Tull" estará en el que es el teatro más grande de toda la región. La banda hizo irrupción en la década de los sesenta del siglo pasado con un sonido perfectamente reconocible y que pronto tuvo un impacto prácticamente global. Tuvo, y tiene, en el flautista escocés, Ian Anderson, una de sus imágenes más icónicas.

Editaron entre 1971 y 1975 una serie de álbumes que hoy se pueden considerar como obras maestras. Estos discos son "Aqualung", "Thick as a Brick", "Living in the Past", "A passion Play" o "Minstrel in the Galery". En sus conciertos, Anderson, que ya tiene 76 años, demuestra seguir en plena forma y conservar aún todo su magnetismo. En la cita en Gijón está previsto que repasen todo su repertorio, así como la presentación de algún tema nuevo. El juego de luces y una gran pantalla para seguir todo el show serán otro de los atractivos de la noche. Una noche, la del 2 de noviembre, que apunta a ser histórica para los amantes del rock.

