Frente común de IU y Podemos con las familias contra el servicio de comedor escolar

Representantes de Izquierda Unida y Podemos mantuvieron esta tarde una reunión con representantes de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos «Miguel Virgós» para analizar la gestión de los comedores escolares. IU estuvo representada por la edil Noelia Ordieres y Podemos por la también concejala Olaya Suárez. Ambas, y sus respectivas organizaciones, comparten la preocupación de las familias sobre el servicio y se han comprometido a llevar sus reivindicaciones a la Casa Consistorial a través de iniciativas conjuntas en la comisión de Servicios Sociales. IU yPodemos, además, coinciden en defender un modelo de cocinas de proximidad. Ahora mismo hay en marcha un estudio para analizar su viabilidad en Gijón.

En cuanto al actual servicio, las familias afectadas han ido denunciando a lo largo del curso escolar la cantidad insuficiente de las raciones, que la calidad de los productos utilizados no se ajusta a la exigida en los pliegos de contratación del servicio y la ausencia de un proyecto educativo para el alumnado usuario del comedor. Además, afean al Ayuntamiento no haber recibido respuesta sobre las numerosas quejas presentadas, así como el «deficiente» control que se realiza desde la administración del cumplimiento de los pliegos del contrato.

La edil de Izquierda Unida, Noelia Ordieres, se ha comprometido a «solicitar de cara al próximo curso una revisión de los requisitos de las becas de comedor con el objetivo de facilitar el acceso al servicio de comedor de las familias numerosas y monomarentales». Por otra parte, la concejala señaló «que la concejalía no puede hacer caso omiso ante el aumento de las quejas registradas sobre el servicio de comedor». Por ello considera que «se debe reflexionar de la mano de la comunidad educativa sobre el modelo de comedor. Desde Izquierda Unida consideramos que no puede seguir siendo un servicio aislado del proyecto educativo de las escuelas». «Es urgente la revisión de un modelo que precariza las condiciones laborales, no cumple los mínimos estipulados en el contrato y genera malestar y preocupación entre las familias del alumnado», indicó la concejala.

La portavoz municipal de Podemos Xixón , Olaya Suárez, indicó, por su parte, que «llevamos meses de retraso por un simple informe de viabilidad sobre un cambio de modelo en los comedores, que se licitó para enero». Exigió al Ayuntamiento y la empresa responsable que lo terminen y lo hagan público a la mayor brevedad.

La edil morada incidió en que «ha quedado patente que no solo Serunion ofrece un servicio inaceptable, sino que existen problemas que son intrínsecos a la cadena fría y que tienen como consecuencia una pésima alimentación para los niños y las niñas en la escuela pública. Por ello, Suárez considera «imprescindible que el Ayuntamiento vaya dando pasos en la dirección de un cambio de modelo de comedor».

