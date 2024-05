La alternativa del PP para el vial de Jove, que podría hacerse en tres años, irrita a Foro

"Hace poco más de un mes teníamos un propuesta firme a licitación, el vial soterrado por Jove, posteriormente hubo una declaración institucional del Pleno que defendía ese soterramiento. Ahora se ha abierto la veda y pasamos al modo ‘tormenta de ideas’. Primero el PSOE y ahora el PP. Esperemos que esto no se convierta en un zoco". El presidente de la FAV, Manuel Cañete, se pronunció ayer así ante la idea del PP, de la que dijo también que "si esta propuesta es realizable que se valore, pero que no retrase ni un minuto más la solución del acceso al Puerto". Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada, señaló que "desconozco esta propuesta, así que no voy a entrar a valorarla; nadie nos ha hecho llegar ningún proyecto. Desconozco si hay algún estudio técnico que la avale. Lo que sí pedimos es más seriedad y rigor. Estamos hablando de un tema que afecta al día a día de muchos miles de personas y también pedimos responsabilidad para no confundir a la gente. En nuestra asociación no nos gusta jugar a técnicos", centrándose en reclamar que se elimine el tráfico pesado de la Avenida del Príncipe de Asturias. Para José Ramón Fernández, presidente vecinal de Jove, la propuesta "es tan buena como cualquiera" para evitar construir una Autovía por Jove para lo que les vale "cualquier solución". Dicho eso, se mostró escéptico respecto a que se genere consenso político en torno a la propuesta. Sotero Rey, dirigente vecinal de El Muselín, mostró su preocupación porque la reapertura del viejo túnel de Aboño conllevara que vuelva a abrirse al tráfico el vial por el que se llegaba al mismo, bajo su barrio. Aparte de eso, por dónde se haga el nuevo acceso a El Musel "no nos afecta".