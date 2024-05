Luto en el socialismo por la muerte a los 105 años de Maricuela, "la última miliciana"

"Todas las velas, aunque sean fuertes, acaban por apagarse, pero queda la luz para siempre en la mente, el corazón, el alma de los que la conocieron". La vela que se apagó ayer, a los 105 años de edad, es la de la última miliciana que luchó por la República en la guerra civil e histórica del socialismo asturiano, María Ángeles Flórez Pérez, "Maricuela". Falleció en el hospital de Cabueñes, donde permanecía sedada desde el pasado lunes. La reflexión que encabeza estas líneas sobre lo que Maricuela deja en la memoria de quienes la trataron es de su hijo menor, José Antonio Rozada Flórez.

Nombrada en 2023 tanto "Hija predilecta" tanto de Asturias como de su concejo natal, San Martín del Rey Aurelio, y presidenta de honor de Juventudes Socialistas desde 2015, el fallecimiento de Maricuela causó ayer un hondo pesar en el socialismo asturiano que ha llevado al PSOE a suspender actos de campaña de las europeas en Asturias. Máñana, a las cuatro de la tarde, tendrá lugar el acto de despedida de Maricuela en el tanatorio de Cabueñes.

"Maricuela se convirtió en un símbolo", en palabras del secretario general de la FSA y presidente asturiano, Adrián Barbón quien añadió que "hoy es un día de luto para Asturias, porque Maricuela era un referente de una generación de hombres y mujeres que lucharon por la libertad y que sufrieron por luchar por la libertad, y es un día de luto para el conjunto del socialismo, no sólo el asturiano, sino en toda España", destacando la "mucha pena" que sintió Pedro Sánchez cuando le transmitió la noticia. "Se nos va una mujer de convicciones, de compromiso, no podemos olvidar que era la última miliciana viva, que conoció la guerra civil, el periodo durísimo de la represión, que tuvo que escapar de España 11 años después para salvar su vida y la de los suyos y que vivió el exilio. Y también vivió la reivindicación de la memoria y de la libertad".

La vicesecretaria de Acción Política de la FSA, Adriana Lastra destacó que "Ángeles era para nosotros una referencia histórica y personal y la vamos a recordar siempre. La vamos a echar mucho de menos, pero nos queda su legado y su legado es el partido, por lo tanto, cuidemos este partido también". Recordó también que cuando Maricuela aparecía en un acto, "todo el mundo se abalanzaba sobre ella para abrazarla y besarla y hablar un rato con ella". Y agregó que "Ángeles representaba para nosotros, aparte de lo mejor del socialismo, lo mejor de la persona", luchando contra la desigualdad y por la democracia, pero sin rencor, siendo además muy humilde. "La democracia tiene una deuda con ella y con su generación, con los que después de sufrir mucho supieron no olvidar, pero sí perdonar y avanzar para consolidar la democracia". Lastra destacó también que Maricuela siempre les decía que para consolidar la democracia "nosotros no nos podíamos comportar como otros, y lo dejaba así, como otros. Nosotros sin rencor y avanzando", a lo que añadió: "Ángeles siempre decía que el que no pensaba como ella no era su enemigo ni siquiera su adversario, que sus enemigos y adversarios eran la desigualdad y la injusticia; creo que es el ejemplo que tenemos que seguir, sobre todo en los tiempos actuales de crispación y debate bronco".

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García quiso "destacar la faceta humana de Ángeles, que fue capaz de ser firme en la lucha con una sonrisa en la cara y amabilidad por bandera, pero siempre sin odio y sin rencor y siempre creyendo que un tiempo mejor va a llegar" tras todo por lo que pasó su generación. Monchu García quiso resaltar además su faceta humana, ya que "su figura política es indiscutible, porque habla de democracia y de unidad de la izquierda".

La exalcaldesa Ana González destacó sus años de militancia "en un momento en el que se reniega de las ideologías", "su pasión por la gente joven" y que "era una mujer muy cordial, acogedora y amable". La diputada autonómica socialista Ana Puerto apunta que "el gran logro que tuvo es que transmitió una historia tan terrible que ella tuvo por la muerte y el asesinato del hermano, uno de los mártires de Carbayín, el exilio… pero siempre ajena al rencor y defendiendo la alegría y las libertades democráticas y transmitiendo que no podíamos volver a caer en esos horrores del pasado".

Por la izquierda, Adriana Lastra, José Antonio Rozada Flórez y Adrián Barbón, ayer, ante la capilla ardiente de Maricuela, que aparece en el recuadro en una foto tomada en 2023. / Ángel González

Las muestras de condolencia no llegaron sólo desde las filas socialistas. El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, señaló que "se va un referente por su compromiso y trayectoria política y personal en defensa de los derechos y libertades de la mayoría, en defensa de la democracia, una mujer de izquierdas, pero nos queda su legado y sus valores socialistas y republicanos".

Covadonga Tomé, diputada autonómica del Grupo Mixto, la calificó de "referente de la lucha antifranquista, defensora infatigable de la libertad, inolvidable. Nuestro abrazo a sus amigos, familiares, a tantas personas que la querían y la admirábamos"

Desde el PP de Asturias también quisieron "trasladar nuestro apoyo y más sincero sentir a la FSA en estos difíciles momentos para la familia socialista asturiana". Así mismo, el grupo parlamentario de Vox también trasladó "nuestras condolencias y más sentido pésame" por el fallecimiento.

José Antonio Rozada señalaba ayer sobre su madre que era "alguien que hoy tiene ese respeto y la manera que tiene la gente de quererla no sólo por lo que es de buena, sino por lo que representa del socialismo, de la República y una manera humanista de ver la vida".

Viuda desde 2003 de Graciano Rozada Vallina, Maricuela deja dos hijos, María Ángeles y José Antonio; dos nietos, Claire y Olivier, y un bisnieto, Germain Chano. Son los más cercanos, junto a otros allegados, todos ellos sólo parte de la gran familia que deja atrás, la de todo el socialismo asturiano, donde pervivirá su memoria.