El nuevo parking público en Monteana abre con 87 plazas, alumbrado y entrada accesible

"Ya era hora. Llevábamos cinco año esperando por ello". Los vecinos de Monteana estrenan aparcamiento público. Tras siete meses de obras, el Ayuntamiento dio por inaugurada este jueves la nueva zona de estacionamiento, ubicada en los terrenos ubicados sobre el parque, que tiene capacidad para 85 vehículos. "Ahora lo que hace falta es que la gente lo use y no deje el coche en cualquier parte", advirtió José Ramón Pérez Cotarelo, presidente de la asociación de vecinos.

La obra, tal y como explicó el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, el forista Gilberto Villoria, fue efectuada por personal del plan de empleo. En total son casi 2.600 metros cuadrados de superficie con 85 plazas de aparcamiento, dos de ellas para personas con movilidad reducida. La obra tuvo un coste de 100.000 euros y el firme cuenta con celosía de hormigón, que permitirá el nacimiento de césped. "Además, resolvemos el drenaje de las aguas superficiales con dos estocolmos, dos sistemas de drenaje sostenible que se sitúan en las dos esquinas inferiores. Pretendemos que el parking sea un poco menos duro en este entorno semirural", aclaró el edil, de una infraestructura que cuenta también con alumbrado público y dispone de una entrada accesible. "Con este parking resolvemos una demanda vecinal", destacó Villoria.

Así lo refrendó Pérez Cotarelo. "Llevábamos mucho tiempo esperando por este aparcamiento. Aquí la gente muchas veces aparca delante de casa o en sitios en lo que dificultan el paso de otros vehículos o del autobús, por lo que el parking era necesario", incidió el dirigente vecinal, que espera que "poco a poco" la gente vaya dejando en esta nueva zona sus vehículos y "colaborando" para facilitar la movilidad.

En ese sentido, y con el objetivo del aparcamiento ya conseguido, Pérez Cotarelo señala que otra medida que piden los vecinos, y que también ayudaría a mejorar el tránsito y la seguridad vial en Moteana, es "señalizar las rayas de los caminos para que la gente no aparque". "Es la única solución, porque por aquí no viene la Guardia Civil a nada", lamentó.

Otra de las quejas de los vecinos de Monteana es que se cuiden con más mimo las zonas verdes del barrio. Especialmente el parque, "donde los árboles entran por las casa". "Nunca vienen a podar y esto no lo podemos tener así. Llevamos años reclamándolo, y da igual quien gobierne que no hay forma de que nos escuchen", denuncia alzando la voz y señalando a unos árboles que, como advertía, efectivamente están a solo unos palmos de los cristales de una vivienda. "Es que esto no puede estar así", reiteró.

Además, Pérez Cotarelo también pide que se mejore el alumbrado de la carretera a Veriña. "Actualmente hay muy poca luz", señaló del que es otro de los problemas de seguridad vial de una parroquia que, desde este mismo jueves, cuenta con un nuevo aparcamiento.