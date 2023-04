Aquel día de aquel año

Justo un mes más tarde de la inauguración del Jardín Botánico Atlántico de Gijón casi un millón de asturianos elegían su representantes políticos hasta 2007 en los Ayuntamientos y en la Junta General del Principado. Vicente Álvarez Areces (que había sido alcalde de Gijón entre 1987 y 1999) fue reelegido presidente del Principado y Paz Fernández Felgueroso fue reelegida alcaldesa de Gijón. Titulaba la prensa: "El avance del Partido Popular obliga a Álvarez Areces a pactar con Izquierda Unida el gobierno de Asturias", y en Gijón el Partido Socialista Obrero Español perdía la mayoría absoluta que tenía hasta ese momento. El cabeza de lista de Izquierda Unida, Jesús Montes Estrada, manifestaba: "Con tres concejales IU no es que quiera la llave del gobierno local, quiere el hórreo".

El viernes 25 de abril de 2003 Gijón estrenó su Jardín Botánico Atlántico. Ello tras un tiempo de intensos trabajos, seis años de gestiones y nueve millones de euros de inversión. Presidieron el acto Paz Fernández Felgueroso y Vicente Álvarez Areces que fue el iniciador de ese proyecto en su último mandato como regidor gijonés. Los responsables de los jardines botánicos de La Habana y de Córdoba habían asesorado al Ayuntamiento.

Ese mismo día 25 de abril de 2003 (San Marcos) cumplía 76 años Corín Tellado y 63 Johan Cruyff; en la antigua fábrica de hielo junto a La Rula seguía con mucho éxito la exposición "Gijón. De Moby Dick a otras ballenas" que organizaban el Puerto de Gijón y el Ayuntamiento de Gijón, y en el teatro Jovellanos Jorge Sanz protagonizaba la versión teatral de "Arsénico por compasión", dirigida por Gonzalo Suárez.

En la noche anterior al día de la inauguración del Jardín Botánico "Iron Maiden" (el legendario grupo inglés de heavy metal) entusiasmó a 9.000 aficionados en el Palacio de Deportes de La Guía. Comenzaron el repertorio con "Number of the beast" (Número de la bestia) y dos horas más tarde terminaron con "Run to the hills" (Corre hacia las colinas).