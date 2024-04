Comercio y hostelería hacen balance de la Primera Flor: "Fue impresionante, Grado volvió a ser el que era"

Grado volvió a vivir una Primera Flor "como las de antes", la fiesta fue un "éxito total" de público que no solo benefició a los puestos de los mercados (el Mercadón del parque de Arriba y el tradicional de los domingos), sino a comercio y hostelería de la villa, que no ocultaron la satisfacción por los buenos resultados de esta cita y destacaron además el "gusto" de que "el pueblo se viera como hacía años que no se veía, tan lleno de gente".

"Fue impresionante", resume la responsable de la Asociación Negocios y Mercado Agora Grao, Sagra Fernández. "La marea de gente que vino, cómo estuvo todo organizado, la cantidad de actividades que se hicieron... No se caminaba de la cantidad de público y fue un gusto ver a Grado volver a ser el de hace años. No se veía una Flor como esta hace mucho y eso es muy bueno para el pueblo, para el comercio y la hostelería, para todos. Volvimos a aquellos tiempos en que La Flor era impresionante", destaca Fernández, titular de una mueblería.

El colectivo preparó este año flores para decorar la entrada de los negocios y realiza sorteos para consumir cheques en el comercio local, pues se trata de que "revierta en los negocios" locales.

Muy similar valoración acerca del éxito de la cita hace Carolina Fernández, de la Asociación de Comerciantes y Hostelería de Manuel Pedregal. "No recuerdo una Flor así desde hace años, con gente desde bien temprano. Con todo lo que había programado el flujo se mantuvo todo el día, la idea del tardeo con el grupo de música en Manuel Pedregal consiguió que la gente siguiese de vermú hasta las seis de la tarde, momento en el que muchos optaron por ir a ver el partido del Mosconia y el Sporting C en el Marqués de la Vega de Anzo y otros decidieron quedarse hasta la verbena de la noche", explica.

Hostelera con una confitería que es también cafetería, señala que no tuvo la ocasión de ver el mercado "porque tuvimos mucho trabajo", aunque "la gente me comentaba que la degustación de fabas fue un éxito". "Todo junto convirtió esta Primera Flor en un éxito de público. Ni que decir tiene que estamos encantados con el resultado, esto repercutió para bien en los comercios, la hostelería y por supuesto para el pueblo de Grado en general", dijo.

Grado vivió este domingo la Primera Flor y Certamen de la Faba Asturiana IGP, fiesta declarada de Interés Turístico regional, celebró también Mercadón, hubo animación por las calles, el programa "Menuda Flor" específico para los más pequeños, visitas guiadas gratuitas y eventos deportivos, entre otras cosas.

La edil de Festejos, Lorena Álvarez Cabo, responsable de la programación, hizo balance muy positivo en general y mencionando los cambios en las actividades para los niños, las paralelas en el mercado o la participación récord de productores de faba, entre otros. Celebró que comercio y hostelería estén muy "contentos" y subrayó que el gobierno local seguirá "trabajando".

El Mosconia, por su parte, quiso agradecer el apoyo de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, del CD Cornellana y del Juvencia de Trubia para llenar el su estadio con un millar de personas el domingo, en el partido contra el Sporting C.