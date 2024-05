El gobierno de IU rechaza por "populista" la propuesta del PP para que ser nacido en Grado facilite el acceso a una vivienda de emergencia

La gran demanda de vivienda pública es común en toda la región. Y la brecha entre generaciones respecto al poder adquisitivo, una evidencia. Con el fin de "fijar la población juvenil del concejo para luchar contra el despoblamiento”, el PP de Grado presentó en el último Pleno una propuesta de modificación de las bases por las que se rige el acceso a las viviendas de emergencia en el municipio. Concretamente, de las bases del Registro de Necesidad de Vivienda por Causa de Emergencia Social.

Según su propuesta, los jóvenes menores de 35 años “nacidos y empadronados en el concejo” deberían tener tres puntos más en unas nuevas bases del Registro. Una cuestión que para el gobierno local, de Izquierda Unida (IU), "emula ideologías independentistas" y es "claramente discriminatoria". "Si pretenden incentivar la vivienda rural para el uso por parte de los jóvenes, no se entiende que se incluya la coletilla nacidos en Grado. Es ilegal y discriminatorio introducir esa clase de criterios", asegura Marta Pravia, concejala de Servicios Sociales, Sanidad, Hacienda y Patrimonio.

"Imaginemos una familia en clara situación de exclusión que, con varios menores, uno de ellos recién nacido, ocupa una casa derruida en las afueras de la villa para no pernoctar en la calle. Una vivienda en claro riesgo de ruina, sin agua ni calefacción, poniendo en riesgo a los menores. A cualquiera se nos ocurriría que esa es una situación más urgente de acceso a una vivienda. Pero según ese criterio que proponen, ya no lo sería. Aunque afortunadamente no ocurren muchos casos así, este sí ocurrió y en este concejo", detalla Pravia.

Durante la sesión plenaria, la edil defendió también las garantías del sistema público. “Si lo que pretende es garantizar el acceso a viviendas rurales, garantizo que eso se cumple actualmente, ya que estas viviendas incluyen renuncia de otros usuarios y no entran en el sistema de competencia que puede haber en viviendas urbanas”, señaló.

Asimismo, Pravia criticó también que los populares incluyeran en "el apartado de incumplimiento de las condiciones contractuales u ocupación del sistema público, la coletilla o privado". "No entiendo qué se pretende con esta cláusula, más allá de igualar toda clase de ocupación. Hay muchos fenómenos distintos que llevan a la ocupación. Si hay uno claro delictivo, no podemos olvidar que también existe, en ocasiones, la necesidad y desesperación más extrema", defendió la edil.

Por su parte, los populares incidieron en que "la pérdida de población joven y la despoblación constituyen una emergencia social en Grado", durante su turno de defensa de una moción que no llegó a buen puerto. "Dejemos los documentos técnicos para los técnicos. Ellos son los que pueden estudiar si son necesarias las modificaciones en las bases. Es triste debatir estas propuestas de tilde populista en un tema tan serio y sensible como el de la vivienda de emergencia", aseveró Pravia.