El líder opositor ruso Alexéi Navalni, que acusó al presidente Vladímir Putin de haber ordenado su envenenamiento en agosto pasado, anunció este miércoles que regresará a Rusia el próximo domingo desde Alemania, donde estaba recuperándose.

"El domingo 17 de enero volveré a casa en un vuelo de (la aerolínea) Pobeda", dijo en su cuenta de las redes sociales Twitter e Instagram.

Navalni, que fue tratado en un clínica berlinesa de un envenenamiento con una sustancia tóxica del grupo Novichok, un arma química desarrollada en la Unión Soviética, aseguró que se encuentra en condiciones físicas para volver a Rusia. "He entendido que ha llegado el momento que tanto esperaba: estoy casi sano y puedo por fin volver a casa", señaló el opositor ruso.

Agregó que nunca se planteó no regresar a Rusia, ya que no dejó el país por voluntad propia. "Llegué a Alemania en una unidad de reanimación debido a que intentaron matarme. He sobrevivido. Y ahora Putin, que ordenó mi asesinato, instruye desde su búnker a sus siervos que hagan todo para que yo no vuelva. Los siervos actúan como siempre: fabrican casos penales contra mí", denunció Navalni.

El líder opositor se refería a la petición del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Rusia a los tribunales para que le impongan una pena de cárcel. El SPF solicita convertir en una pena real los 3,5 años de cárcel de condena suspendida que la Justicia rusa impuso en 2014 a Navalni por un caso de estafa y lavado de dinero a la compañía "Yves Rocher Vostok".

"Lo que hagan no me interesa. Rusia es mi país y Moscú es mi ciudad, las echo de menos", escribió. Según Navalni, "a Putin lo único que le falta es extender un gran lienzo en el Kremlin con la leyenda: 'Alexéi, por favor no vuelvas'".