Pedro Sánchez visita este jueves a las tropas españolas desplegadas en Irak, un contingente de 362 militares que participan en dos misiones internacionales. El presidente del Gobierno se va a reunir también con los jefes del Gobierno y del Estado iraquí y con empresarios españoles.

Es el cuarto viaje que realiza a la región de Oriente Próximo desde que se desatara la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Su llegada, este miércoles, se produce tan solo dos días después de un ataque de una milicia afiliada a Irán contra una base militar estadounidense en el país; y en plenas desavenencias con Washington a cuenta de la misión internacional que quiere liderar Estados Unidos en el mar Rojo para defender las rutas marítimas internacionales de los ataques que los rebeldes yemeníes realizan en solidaridad con Gaza.

Agenda de Sánchez en Irak

Sánchez arranca su agenda en Bagdad este jueves con un encuentro a las nueve de la mañana hora local (dos horas menos en España) con el primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani. Está previsto que ambos comparezcan ante los medios una hora después, tras la reunión. A continuación, Sánchez se verá con Abdul Latif Rashid, presidente de Irak, en el Bagdad Palace, residencia provisional del Jefe del Estado. España e Irak adoptarán una declaración conjunta que será la hoja de ruta para la colaboración bilateral. Sánchez abordará previsiblemente también el impacto del conflicto de Gaza en la estabilidad de Irak.

Al filo del mediodía está prevista la visita a la base multinacional Union III y un encuentro con parte de las tropas españolas desplegadas allí. Es habitual que los presidentes del Gobierno realicen por estas fechas navideñas una visita a alguna de las misiones militares españolas en el exterior, en los que se felicita personalmente las fiestas a los soldados.

A las 13:30 hora local, el presidente del Gobierno y el primer ministro de Irak se reunirán con empresarios españoles, antes de celebrar un almuerzo en la residencia del primer ministro en Bagdad que pondrá fin a la visita. En el avión del presidente el Gobierno han viajado una decena de empresarios de compañías punteras en sectores de especial interés para Irak, como tecnologías de la digitalización, ferrocarril, sector agrario o infraestructuras públicas, informa EFE.

Misión en el mar Rojo

Sánchez ha iniciado su viaje a Bagdad tras comparecer en el Palacio de la Moncloa para hacer balance político y económico del año. A preguntas de los periodistas, el presidente se ha referido a las desavenencias entre España y Estados Unidos por la misión naval internacional que Washington quiere liderar para defender a las navieras en el mar Rojo de los ataques de los rebeldes yemeníes.

Sánchez ha dicho que es "de puro sentido común" que la contribución a esa misión no sea una ampliación de la misión antipiratería Atalanta, "porque el marco de la operación no es el mismo" y "el riesgo y la naturaleza del desafío son diferentes", ha dicho Sánchez.

El presidente no ha descartado ni confirmado si España participaría en una misión nueva, no ligada a Atalanta. "España no se opone a que se cree ninguna otra operación en el Mar Rojo. Estamos dispuestos y abiertos a que se plantee la operación por parte de los aliados, ya sea de la UE o de la OTAN, pero no en el marco de la operación Atalanta".

Y ha aprovechado para subrayar el compromiso español con las misiones internacionales. "España es, dentro de la UE, el primer país que participa en más misiones de paz en el marco de la OTAN. Y, dentro de la OTAN, si no somos el cuarto, somos el quinto, con 3.000 soldados desplegados. El compromiso de España es total", ha concluido.

Dos misiones españolas

Este será el cuarto viaje de Sánchez a Oriente Próximo desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre. El 21 octubre, fue a Egipto para la cumbre internacional organizada para abordar el conflicto. El 23 de noviembre comenzó una gira por Israel, Palestina, Jordania y Egipto, en la que se reunió con las autoridades. El 1 de diciembre, el presidente español estuvo en Dubai para la cumbre sobre cambio climático COP28, donde también se habló del conflicto en Oriente Próximo.

La llegada del presidente español a Irak se produce en un ambiente de creciente tensión, después de que el presidente de Estados Unidos haya ordenado operaciones de represalia tras un ataque con drones contra la base aérea de Erbil, perpetrado por milicias apoyadas por Irán, que ha dejado malheridos a tres soldados estadounidenses, uno de ellos en estado grave.

En Irak hay dos misiones con participación española. Una es la Inherent Resolve, parte de la Coalición Internacional contra Estado Islámico, a la que España contribuye con 179 militares.

La otra es una misión internacional de la OTAN de entrenamiento de las fuerzas iraquíes, que desde mayo está dirigida por el teniente general español José Agüero Martínez, y a la que España contribuye con 183 militares.