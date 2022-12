L’Anguleru regresa cola Navidá asturiana

L’Anguleru yá aportó a Asturies un añu más. Ye más, el vienres pasáu amarró la so chalana, l’Angulina, nuna sablera de nome desconocíu enantes d’aniciar el so viaxe pela rexón nos díes vinientes. Llega con gana d’axuntase colos rapacinos y rapacines, porque la pandemia nun-y permitió participar nos sos pasacáis, nin en L’Arena (Sotu’l Barcu), el so pueblu, nin n’Avilés. Esti pescador máxicu fai la competencia n’Asturies a Papá Noel; ye más, dambos reparten regalos por Nuechebona. Vive de la pesca de l’angula, pero non solo, tamién-y da por otres especies. "Llevo aforrando tol añu pa los regalos", diz L’Anguleru al traviés del teléfonu. "Taré en Siero, n’Avilés y en Mieres, y tamién en L’Arena", comenta demientres navega ente les foles a delles milles del Cantábricu.

L’Anguleru ta esmolecíu enforma por calecimientu global, pol reciclaxe y, sobre too, poles islles de plásticu qu’apaecen en metá del océanu. Poro, pídi-y a la reciella una actitú "responsable" pa col plásticu, y si tien qu’escoyer, prefier les botelles de cristal. "Toi contentu esti añu porque habrá 237 centros educativos d’Asturies que faigan actividaes sobre la Navidá asturiana, y l’añu pasáu hebo 210", espón, pa recordar depués que nel so Whatsapp (682.832.988) va contestar a tolos rapacinos. "Respuendo siempre, magar que delles veces tarde un poco", aclaria. Amás, esta Navidá, L’Anguleru estrena un nuevu concursu de microrellatos n’asturianu y en castellán pal alumnáu d’institutos, de 12 a 17 años, y, como ye vezu, habrá concursu de dibuxu pa Infantil y Primaria. "L’añu pasáu hebo 3.000 participantes", desplica. Yá ta tou preparáu y solo hai que cuntar los díes pa que L’Anguleru, que yá faló con Lolina la Rulera, col Faroleru y con más personaxes que baxo la lluz del Nataliegu conviértense en seres máxicos, algame tolos requexos de la rexón y dea los regalos a los rapacinos. Y pa que too vaiga bien, L’Anguleru alvierte a les alministraciones que los ríos, ríes dende Oriente a Occidente, tean llimpios porque’l llabor na Nuechebona nun ye cenciellu.