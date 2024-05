Jessica Bueno desvela los motivos por los que no siguió en su relación con Jota Peleteiro: "Tampoco depende de mí".

Mucho se ha hablado sobre los motivos que llevaron a Jessica Bueno y Jota Peleteiro a romper una relación de siete años y en la que tienen dos hijos (tiene otro más con Kiko Rivera). Esta pareja llegó a su fin en 2022. Actualmente, la modelo se encuentra en Bilbao viviendo junto a su novio Luitingo. Ambos presumen de una relación idílica y en la que han encontrado estabilidad sentimental. Por su parte, Jota Peleteiro anunció hace unos meses que se convertía al islam, sorprendiendo a sus allegados y seguidores.

En unas recientes declaraciones, Jessica Bueno ha vuelto a sacar a la luz recuerdos de su separación y en qué término se produjo. Uno de los aspectos que más extrañan de la actual relación con Luitingo es que vivan en Bilbao siendo ambos de Sevilla. Ante la pregunta de "¿Por qué vives en Bilbao y no te mudas a Sevilla?", la modelo respondió con total sinceridad. "Vivo aquí porque la vida me trajo a esta ciudad". Una respuesta sincera y con la que no rechaza su vida anterior.

No es la primera vez que Jessica demuestra cierto afecto a su pasado. Más adelante, matizó su respuesta. "Por suerte, Bilbao es una ciudad que me encanta y en la que todo el mundo me trata con muchísimo cariño. Es verdad que en Sevilla tengo a toda mi familia. Me encantaría vivir allí y en algún momento de mi vida volver a mi tierra", explicó la modelo.

Por último, también explicó que sus hijos son un punto importante para no cambiar de ciudad. Van al colegio en Bilbao y tienen sus amigos allí, por lo que cambiar de ciudad puede ser algo traumático para ellos. "Es una ciudad que me ha acogido con todo el amor del mundo y aquí me siento como en casa, ya se verá dónde me lleva el futuro", sentenció acerca de la capital vizcaína.

Cambio de registro

Jessica Bueno ha protagonizado el videoclip de la canción que Luitingo ha escrito para ella. Aunque al principio descartaba la idea, la modelo sevillana ha decidido convertirse en protagonista del vídeo musical del single más especial hasta la fecha de la carrera del finalista de 'GH VIP'. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido vídeos del detrás de cámaras del rodaje.

Ha sido un día muy especial para la pareja, que acaban de celebrar cuatro meses desde que iniciaron su relación. Jessica Bueno y Luitingo siguen igual de enamorados que el primer día... o más. Su historia de amor está siendo fuente de inspiración para el músico. Luitingo no ha dejado de decirlo: la modelo se ha convertido en su musa.

Por eso, no era de extrañar que esta canción escrita para ella fuese a tardar poco en llegar. Lleva compuesta algún tiempo y Luitingo ha estado 'encerrado' en el estudio grabando las voces y perfilando las melodías de 'Secreto a voces', el título del que se ha convertido en el tema más significativo de su catálogo. Ahora, quedaba el videoclip.

El sevillano tenía un sueño: que la protagonista fuese Jessica Bueno. Pero ella no lo tenía tan claro. Finalmente, la madre de tres hijos (Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera, y Jota Jr y el pequeño Alejandro, en común con Jota Peleteiro) ha dado el paso y se ha animado a dar vida a la protagonista de 'Secreto a voces', haciendo inmensamente feliz al cantante.

"Ha sido una pasada. Tenemos localizaciones increíbles. Veréis el resultado dentro de poco". "Yo termino en pijama, no digo más", ha adelantado Jessica Bueno, que está orgullosa de haber dado el paso de protagonizar el videoclip de 'Secreto a voces', la canción que el cantante ha escrito para ella.