El colexu Amor de Dios d’Uviéu celebró’l pasáu vienres, 29 de setiembre, xunto a los otros 21 colexos colos que comparte grupu repartíos per tola xeografía española, l’estrenu de la so fundación educativa. Nestos 22 colexos, espardíos per tola Península, fórmense y eduquen más de 14.000 alumnos y trabayen 1.300 profesionales. Padres, profesores, alumnos y personal d’alministración y servicios (PAS) axuntáronse a les relixoses del Amor de Dios nun emotivu actu que, sol títulu "Daqué nuevo ta naciendo, ¿nun lo notáis?", desendolcóse nel patiu del mesmu centru educativu.

Sol lema "Educar ye la nuesa forma d’amar", el colexu Amor de Dios ufierta una educación integral que toma, nes sos remocicaes instalaciones, toles etapes educatives dende Infantil hasta Bachilleratu, siendo amás pioneros n’anovación educativo, programa Erasmus +, metodoloxíes actives, aprendizaxe basáu en proyeutos, aprendizaxe-serviciu, desenvolvimientu de la oratoria... A lo último, un llugar ideal pa formase. El programa Erasmus+ ye una apuesta de la Unión Europea (UE) que, tal qu’indica la so páxina web, "tien como oxetivu sofitar la educación, la formación, la mocedá y el deporte en toa Europa" al traviés de los sos proyeutos de calter tanto formativu y lectivu como deportivu. Erasmus+ Nel colexu Amor de Dios d’Uviéu crecieron, evolucionaron y trabayaron dientro d’esti proyeutu d’estudios internacionales, lo que los llevó a consiguir l’acreditación Erasmus+ de la Unión Europea pal periodu 2021-2027. Anguaño, xunto a centros educativos d’otros cuatro países, l’Amor de Dios centra la so actividá nel mundu de los deportes, al facer delles movilidaes (Hungría y Francia esti cursu) nes que se trabayen el sentimientu de la ciudadanía europea, la promoción de los valores comunes europeos, la educación inclusiva y, a lo último, la internacionalización de la educación, tan importante nun mundu que da reblagos de xigante hacia la globalización.