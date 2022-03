Seis ucranianos, atrapados en Asturias y sobreviviendo en sus camiones: "Estamos preocupados por el destino de nuestras familias"

Serhii Yakivets es transportista. Cuando se despidió de la familia para realizar uno de tantos viajes en su vida no imaginó que quizá no les volvería a ver durante un largo periodo de tiempo. El camionero, natural de una provincia del oeste de Ucrania, partió junto a otros cinco transportes cargados de ruedas de ferrocarril con destino a Talleres Alegría, unos almacenes situados en el polígono de Silvota (Llanera). El estallido de la guerra les pilló en tierras asturianas, dejándoles desamparados desde el día 25 en el arcén de la carretera y con gran incertidumbre sobre la situación que se está viviendo en sus hogares. Ahora viven en las cajas de sus camiones. "No nos importa nuestra suerte, estamos preocupados por el destino de nuestros seres queridos", explican los seis ucranianos, cada uno de diferentes partes del país que se encuentra devastado por la invasión rusa. A duras penas se pueden comunicar debido a la barrera lingüística.

Sus papeles están en regla pero volver con un vehículo descargado supone situar una diana en su frente, ya que suelen ser bombardeados. La otra opción es abandonar los vehículos y cruzar la frontera pero supondría perder su medio de trabajo. Por lo tanto se encuentran a la espera de un paso seguro para regresar aunque con la esperanza de que sean sus allegados los que puedan cruzar las fronteras con ayuda de España. "Nuestra prioridad es salvar de alguna manera a nuestras mujeres e hijos. Nos gustaría saber si el Gobierno español tiene algún programa para reasentar a los ucranianos aquí y proporcionarnos algún tipo de ayuda", implora Dimitriy en nombre de sus compañeros. Lo último que saben de la zona donde residen es que el tráfico aéreo ha sido cortado y hay constantes tiroteos. 10 Sin poder moverse, al lado de una red del alcantarillado que desprende un desagradable hedor, con algo de tabaco y provisiones van pasando las jornadas de estos camioneros. La gente de empresas de la zona, otros transportistas y personas implicadas en la causa les hacen llegar comida cada día. "Vuestra gente es muy buena", afirman en referencia a los asturianos. Y Oleksandr Myrnyi añade: "Nos sentimos muy incómodos por si molestamos. Así que muchísimas gracias". Desde la plataforma Ayuda Humanitaria para Ucrania ya se han puesto en contacto con ellos y van a hacer trámites con la embajada ucraniana así como intentar encontrarles un lugar donde puedan residir estos días. Además, han conseguido que sean trasladados a una zona de descanso de las naves del polígono donde podrán ducharse y descansar. Al parecer, no son los únicos transportistas que se encuentran en esta problemática y existe temor generalizado ante el regreso. "Volver a sus casas supone un gran peligro", asegura Rostyslav Gurin, miembro de la asociación, que en estos momentos se encuentra saturada buscando viviendas y alternativas ante este tipo de situaciones. "En cualquier caso, creo que tendremos que regresar. Lo que no sabemos es a dónde", declaran preocupados. "Mi familia dice que quiere venir a España, dada la situación. Pero no conozco los trámites para conseguirlo", cuenta Yakivets. El caluroso recibimiento que Asturias les ha dado, a pesar de encontrarse en situación precaria y utilizar como vivienda la caja de sus tráilers, les ha animado a buscar un hueco entre la sociedad española: "Hemos sido muy bien acogidos. Nos gustaría quedarnos aquí".