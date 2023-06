La parroquia de San Cucao, en Llanera, es una de las más pobladas del concejo y tiene mucha vida. En parte es gracias a la Asociación de Vecinos de San Cucufate de Llanera, que apuesta por dinamizar la vida social y cultural con distintas actividades a lo largo del año. Y están muy unidos, por eso el presidente, Luis Manuel Fernández, incide en que es un mero portavoz del trabajo de la directiva. Una unión de la que presumen y con la que avalan también su candidatura al premio "Pueblo Ejemplar" de la Fundación Princesa de Asturias.

-¿Qué tiene San Cucao que es una de las parroquias que más crece en habitantes y es una de las llamadas a liderar la atracción de población en la próxima década?

-Que conserva aún en gran medida el entorno rural típico, siendo una zona muy tranquila y bien situada a muy corta distancia de Posada y, también, de las tres principales capitales. Probablemente uno de los activos más importantes sea que nuestro colegio público está muy acreditado, está tecnológicamente muy bien equipado y desarrolla gran número de actividades extraescolares muy bien aceptadas por alumnos y padres.

-Hay ya muchas edificaciones, ¿Qué zona o zonas pueden seguir creciendo?

-Aparte las reparaciones de los caseríos de siempre, es cierto que desde hace tiempo se construyen nuevas viviendas, y prácticamente en los ocho pueblos de la parroquia surgiendo incluso núcleos nuevos como el Rubiel o el Torrejón de San Cucao. Sería difícil precisar cuál sería la zona con más futuro, pues hay grandes espacios con posibilidades y ello sin necesidad de aglomerar viviendas en plan urbanización. En los últimos años se nota la falta de normativa urbanística adecuada para solventar el aprovechamiento de antiguos terrenos ya sin los tradicionales usos agrícola-ganaderos, y permitir así que hijos y nietos de los propietarios puedan construir sus viviendas en terrenos propios.

-¿Se integran los nuevos pobladores en la comunidad?

-En la asociación vecinal recibimos sistemáticamente solicitudes para hacerse socios de los nuevos residentes e incluso de quienes aún están construyendo aquí sus viviendas. Ello es una demostración de que sienten la necesidad de conocer e integrarse en la parroquia y participar en las actividades que organizamos.

-¿Qué necesidades tiene la parroquia?

-El saneamiento generalizado, internet por fibra o similar, que permita buena conexión a todos los vecinos y particularmente a estudiantes y a quienes desarrollan su jornada laboral total o parcial en sus viviendas, regular el tráfico en la zona de San Cucao y disponer de un centro social acorde con los tiempos actuales, bien equipado, conforme a los tiempos actuales.

-La Asociación es muy activa, con múltiples actividades a lo largo del año, ¿qué objetivo persiguen con ellas?

-Ciertamente, nuestro programa anual incluye alrededor de 20 actividades de todo tipo con gran aceptación por todas las franjas de edad. El objetivo es tanto cultural como de divertimento y recuperar tradiciones, con el fin primordial de favorecer la convivencia. Todas nuestras actividades están abiertas al público en general, si bien los miembros de la Asociación tienen sus ventajas. En todas ellas y desde el comienzo, participaron vecinos no socios y gentes ajenas a San Cucao a quienes interesaban las actividades que organizamos, bien sean los campeonatos de parchís, cursillos de cocina, charlas, recorridos por los pueblos, excursiones, visitas a museos, conciertos, el Camino de Santiago, etc. etc. La repercusión mediática de estas actividades contribuye a descubrir los atractivos de nuestra zona y otros puntos asturianos de interés general, tanto a locales como los ajenos a la parroquia, lo que lleva implícito la promoción de la localidad, pero muy particularmente la unión y convivencia del vecindario.

-¿Tiene alguna novedad al respecto?

-Este mismo mes de junio llevaremos a cabo el cuarto concurso de enramado de fuentes por San Juan, y la sesión vermut coincidiendo con la festividad de San Pedro en Agüera. El verano descansamos pues las fiestas patronales de la zona acaparan la atención de todos, y en septiembre volveremos a la actividad normal. A ver si este año, tenemos suerte y somos “Pueblo Ejemplar”.

-El programa "Sancusalud" es un éxito con participación de gente de fuera del concejo en las actividades ¿por qué promueven esta iniciativa?

-“Sancusalud” es un programa con el objetivo principal de animar al vecindario a una vida activa y saludable ofreciéndole tanto ejercicio físico, como formativo en el área de la salud, que incluye todo aquello que contribuya al mejoramiento del estado físico y de bienestar de las personas. Hasta ahora realizamos tanto marchas a pie por los caminos rurales de la parroquia y alrededores, como cursillos sobre RCP y atragantamiento, cocina saludable, etc. Acabamos de tener una charla sobre ansiedad, que como siempre en nuestras actividades, contó con bastantes asistentes.

-¿Qué curiosidades y elementos de interés tiene la parroquia?

-Hay monumentos históricos sobresalientes como la Torre de los Valdés, el Palacio de Villanueva, la iglesia románica de la Asunción también en Villanueva, la capilla de San Pedro en Agüera, el hoy en ruinas Palacio de Cañe. Los Covarones en Agüera, hoy día ya tan populares, es un atractivo natural de primer orden, ya muy conocido que, complementado con el área recreativa de su mismo nombre, ya tiene muchísima aceptación. Algunas de las rutas turísticas municipales pasan por nuestra parroquia, pero en general, es toda una agradable aventura pasear por los pueblos, fijarse en las edificaciones más o menos tradicionales que perduran como las paneras, hórreos, molinos tanto los que se mantienen en pie como los interesantes restos de los ya desaparecidos, lavaderos, abrevaderos, etc. Toda nuestra geografía está plagada de caminos vecinales y permite recorridos a gusto del paseante y disfrutar tanto de lo antes dicho como del paisaje y su riqueza forestal, particularmente atractiva en las orillas de los ríos. Y por supuesto, no hay que olvidarse de nuestra fiestas, las del Carmen, la de Villanueva, San Pedro en Agüera o Santa Apolonia en Tuernes, cada una con su particular encanto.