¿Por qué los alumnos asturianos están en la élite mundial de la comprensión lectora?

¿Cuál es la clave del éxito de Asturias? No hay una única fórmula; es la suma de muchas buenas medidas. Los expertos y la Consejería de Educación destacan cinco: la red de bibliotecas escolares -Asturias tiene una de las mejores del país, pese a que el apoyo institucional ha disminuido en los últimos años-, las bajas ratios de alumnos por clase, la apuesta por las escuelas rurales con la intención de no dejar a ningún niño atrás, la mayor contratación de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), y la implicación de los docentes en su propia formación.

Para qué sirve

Si no se comprende lo que se lee, no se pueden trabajar otras habilidades. Para Debora Areces, profesora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Oviedo e integrante del grupo de investigación ADIR (Aprendizaje Escolar, Dificultades y Rendimiento Académico), la comprensión lectora es un "básico". Sin esta competencia, no se pueden desarrollar el resto; .

"Una buena comprensión lectora permite a un niño no solo leer bien y comprender el texto, sino también inferir, reflexionar, ser creativo... E influye para bien en las habilidades sociales, en la autoestima... La comprensión lectora va de la mano de otras disciplinas, como saber resolver problemas", ahonda. La comprensión lectora es la base para que los alumnos alcancen el éxito en todo lo demás.

Lo que dice Pirls

El informe global salió el pasado mes, pero el nacional, con la comparativa por comunidades, no se difundió hasta hace pocos días como consecuencia del parón por las elecciones autonómicas y municipales. Ya el estudio internacional apuntaba a que Asturias estaba por encima de la media de España y en los primeros puestos de la OCDE.

Ahora el estudio nacional confirma lo esperado: que los escolares del Principado son los que mejor comprensión lectora tienen del país. Lo son en los cuatro procesos analizados: el informativo, el literario, el de integración y el de inferencias.

Por detrás de Asturias, con 550 puntos, van Madrid (539), Castilla y León (538) y Navarra (524). Llama la atención la posición de Cataluña, con 507 puntos. Entre los asturianos y los catalanes hay un curso de diferencia.

Mientras todas las comunidades bajan, Asturias sube dos puntos, al pasar de 548 puntos a 550.

Los resultados son muy positivos: más de la mitad del alumnado tiene un nivel alto o avanzado en comprensión lectora. En concreto, un 11% lo tiene alto, un 42% avanzado, un 35% intermedio, un 10% bajo y solo un 2% muy bajo. Son los porcentajes más altos y más bajos, según se mire, de España.

No es algo puntual

El equipo de la Consejería de Educación, con Lydia Espina a la cabeza, recuerda que lo que recoge Pirls "va en consonancia con los resultados obtenidos en otros estudios internacionales". "Los datos que obtiene Asturias tanto en Pisa como en TIMSS también están por encima de la media nacional, de la UE y de la OCDE. No se trata únicamente de la competencia lectora, sino que los resultados son muy positivos cuando se miden el resto de competencias con informes externos de prestigio", resaltan.

Pirls confirma "la buena competencia lectoraldel alumnado asturiano que ya se había visto en el estudio de 2016" y demuestra que la pandemia "no ha pasado factura" al sistema educativo asturiano "al contrario de lo que se podía temer". A todo ello se suma, según el Principado, que Asturias está entre las comunidades con mejores tasas de titulación y promoción.

La diferencia entre niños asturianos y catalanes

La investigadora Debora Areces dice que para contestar a esta pregunta "hay que mirar el contexto" de cada comunidad autónoma.

Asturias tiene una ratio de alumnos por aula más baja. A pesar de las reivindicaciones de los sindicatos docentes, que piden hacer un esfuerzo mayor, el Principado es la segunda comunidad con mejores números del país, solo por detrás de Extremadura, según las estadísticas del Ministerio. En la región hay una media de 9 alumnos por docente en la escuela pública, aunque esta proporción se eleva a 10,2 si se tiene en cuenta la red concertada.

La pandemia "no ha pasado factura" al sistema educativo asturiano

Areces apunta también como clave las escuelas rurales, en donde hay "niños de diferentes etapas y el profesorado tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada alumno". Un trabajo completamente personalizado y teniendo en cuenta que la zona rural representa mucho en Asturias son muchos alumnos.

El Gobierno del Principado mantiene abiertos centros siempre con cuatro alumnos e incluso con tres "cuando se cuenta con un informe favorable de la dirección". Además, "en convocatorias de innovación de relevancia, como es el caso del PROA+, se otorga un extra de puntuación a los centros rurales como elemento compensador para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado".

El poder de las bibliotecas escolares

Quizá la razón principal del éxito de los niños asturianos en comprensión lectora –y su diferencia respecto a los catalanes– esté en las bibliotecas escolares. Así lo cree Rosa Piquín, profesora jubilada de Primaria y de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y una de las mayores estudiosas del país en bibliotecas escolares.

"Cataluña ha dejado caer las bibliotecas escolares y en su lugar ha apostado en los últimos años por las de aula, en donde hay menos riqueza y variedad", detalla. Galicia y Asturias se han volcado en las bibliotecas de centro y a la vista están los resultados.

Hubo una época mejor

"Asturias fue pionera en este tema, fue el espejo en el que se miraron otras comunidades. Galicia aprendió de nosotros y ahora nos han adelantado –no se refleja en el informe Pirls, porque Galicia no participa con muestra ampliada–".

¿El motivo? La disminución de inversión pública, según Piquín. "De 1997 a 2007 fue la década prodigiosa de las bibliotecas escolares en Asturias. Había dinero, el plan ‘Crecer leyendo’, una revista especializada... Pero a partir de 2008, la Administración se puso medio de lado. Dejamos de tener una asesoría de bibliotecas escolares en la Consejería, que es algo determinante, porque facilita recursos, formación, aglutina las iniciativas, se pone en contacto con la universidad...".

Hay 233 bibliotecas escolares y 11 centros rurales están haciendo proyectos relacionados con bibliotecas

Si Asturias mantiene el éxito de sus bibliotecas escolares es, a juicio de la experta, por el esfuerzo del profesorado, mientras que en Galicia "hay una asesoría con diez personas y están invirtiendo mucho dinero".

En la región hay 233 bibliotecas escolares y dentro del PROA+ hay 11 centros que están haciendo en estos momentos proyectos relacionados con bibliotecas. Según Piquín, no todos estos espacios están actualizados. Pero hay al menos cien "que no solo se han mantenido, sino que han sabido transformarse en espacio, concepto y fondos", pese al menor respaldo público.

Las bibliotecas escolares tienen un doble cometido: la lectura y la educación en medios e información. No se trata solo de fomentar la lectura y de que los niños sepan leer bien, va mucho más allá. Se prepara desde bien pequeños a los alumnos para que sean críticos con la información, "que presten atención a la fiabilidad y a la autoría, conozcan bien las fuentes y sepan citarlas correctamente". Lo mismo manejando Youtube o Instagram que una enciclopedia o un periódico. "Se trabaja la comprensión lectora en pantalla, no solo en papel. El informe Pirls se hizo en pantalla. Es muy importante hacer un buen trabajo con este soporte", incide Piquín. Y más en los tiempos actuales.

El colegio Veneranda Manzano

Este centro ovetense, con 328 alumnos, tiene una de las mejores bibliotecas escolares de Asturias, según Rosa Piquín. Su directora, Noelia Granda, explica que el espacio "no es un depósito de libros, sino que es el epicentro del aprendizaje del colegio". "De aquí nace todo. Este año tenemos un proyecto relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y es la biblioteca la que dota de recursos para ello. Aquí damos clases y los alumnos aprenden a investigar, a explorar, a evaluar la fiabilidad de las informaciones, a sintetizar, a ser creativos... Aprenden a respetar a los demás, porque cuando uno está leyendo, el resto debe estar callado", afirma. La biblioteca lo invade todo. En los pasillos hay rincones para la lectura silenciosa, y los lunes son de "bibliopatio", sacan los libros al recreo.

Los niños asturianos viven en casas con libros y leen allí

Una buena prueba de que Asturias está a la cabeza en comprensión lectora es la alumna del Veneranda Emma Cernuda, que ganó este mes, en el marco de la Feria del Libro de Madrid, el concurso nacional de "Pequeños gigantes de la lectura", dirigido a estudiantes de 4º de Primaria. Con el pasaje de "El concurso de los abuelos", de Pablo C. Reyna, la pequeña Cernuda demostró que es la que mejor lee de toda España. Tener buena comprensión lectora, no solo sirve para eso, recuerda la directora del Veneranda: "Es beneficioso para todas las áreas del conocimiento y para un futuro. No tener buena comprensión lectora te incapacita para resolver, por ejemplo, problemas de Matemáticas". En la biblioteca del centro se trabajan también los soportes electrónicos: pantallas digitales, robots para hacer programación, usan Chromebook... Apunta Noelia Granda que, desde que participan en el concurso "Pequeños gigantes de la lectura", los escolares, nacidos en la época de las pantallas, "han recuperado el interés por el papel", por los cuentos de toda la vida.

Más causas

Rosa Piquín destaca que la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo tiene la única asignatura de grado del país en bibliotecas escolares. "Los profesores, cuando llegan a un centro, preguntan por la biblioteca escolar e intenten mejorarla". Otra razón es el impulso, a raíz del covid, de la contratación de personal de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

La Consejería de Educación resalta que el Principado presenta una de las mayores inversiones por alumno del país. Según el último informe del ministerio, 7.381 euros por estudiante, la quinta más alta del país y con un aumento de casi 900 euros en 5 cursos. Otro apunte: "Se ha tenido en cuenta la comprensión lectora en la elaboración de los decretos que desarrollan la Lomloe y se trabaja en todas las áreas de Primaria".

¿Influye el bilingüismo?

Rosa Piquín contesta sin dudarlo "no". "Galicia y Cataluña, están en los extremos". Debora Areces se lo piensa más. "Habría que saber qué tipo de bilingüismo es, si se aprendió a la vez o no... Hay variables que pueden influir como la interferencia del lenguaje, que es cuando te cuesta hacer el cambio de una lengua a otra, sobre todo en edades tan pequeñas".

Otros datos interesantes

Pirls desvela que el 51% de los padres de los niños asturianos evaluados tienen un nivel alto de formación. Solo los madrileños, con un 61%, están por encima.

Asturias es la segunda comunidad con niños que tienen más libros en sus casas. El 18% tiene más de 200. El 60% de los escolares afirma que le gusta leer. Leen en casa. El estudio no aprecia apenas diferencias entre chicos y chicas.

Asturias está a la cola en satisfacción del profesorado con su trabajo. Un 73% está muy satisfecho, un 22% está algo satisfecho y un 5% poco.