La Dirección General de Tráfico permitirá, a partir de 2024, que los menores de edad puedan sacarse la licencia tipo B1, que da acceso a las personas mayores de 16 años. En nuestro país tan sólo existían dos permisos que podían obtenerse con menos de 18 años (el AM y el A1) y desde 2024 el siguiente carnet también estará disponible.

Si tienes 16 años estás de suerte, el nuevo carnet de conducir que estará disponible en España desde 2024 puede interesarte. Se trata del carnet B1 que, si no conoces, te permite conducir cuadriciclos, triciclos o quads de hasta 400 kg de peso y con una potencia máxima de 15 kW, lo que se traduce en una velocidad no superior a 60 km/h.

El cuadriciclo ligero o cuatriciclo ligero es un vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío es inferior a 425 kg, no incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no es superior a los 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior a 50 c. c. para los motores de explosión, o cuya potencia máxima neta es inferior o igual a 4 kilovatios, para los demás tipos de motores.

Este nuevo carnet tendrá una validez de tres años después de los cuales podrás obtener el carnet B antes mencionado. Sin embargo, si eres mayor de edad y te sacaste el carnet de conducir o permiso B después de 2013, podrás ver que el permiso B1 aparece reflejado en la parte posterior, ya que es el formato europeo de carnet de conducir.

Renovación carnet conducir: las claves de la DGT

Renovar el carnet de conducir es algo que todos los conductores deben hacer cada cierto tiempo. Por suerte, realizar la gestión actualmente es una tarea sencilla ya que se puede llevar a cabo desde cualquier centro que expide los certificados médicos.

Es importante fijarnos en la fecha de vigencia que aparece en nuestro carnet para no superarla. Conducir con el permiso caducado puede exponernos a una multa de 200 euros. Actualmente, una vigencia caducada se puede renovar sin más trámites que los habituales; sin embargo, hasta 2009 era necesario volver a pasar por los exámenes teórico y práctico. Por lo que es recomendable ser previsor y renovar la licencia durante los tres meses anteriores a la fecha de fin de vigencia.

El conductor deberá renovar su licencia cada 10 años si tiene alguno de los siguientes permisos: AM, A1, A2, A y B.

A partir de los 65 años, los conductores deben renovar su licencia de conducir cada cinco años.

Para el resto de permisos de carácter más profesional, -C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E-, los periodos de renovación son más bajos: los conductores que tienen menos de 65 años deben renovar licencia cada 5 años y una vez cumplidos, cada 3 años.

Tal y cómo explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), "lo más habitual es que hagas la renovación directamente en el Centro de Reconocimiento Médico donde vayas a realizar el informe de aptitud psicofísica necesario para la renovación. También puedes realizar la renovación de tu permiso en la DGT, teniendo en cuenta que deberás aportar el informe de aptitud psicofísica expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Recuerda que el informe de aptitud caduca a los 90 días hábiles de su expedición.

A la hora de renovar tu permiso: