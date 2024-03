El cambio que no va a gustar a los nuevos conductores en 2024: esto es lo que cuesta (en euros) sacarse el permiso de conducir

Los 18 años es una edad que muchos jóvenes esperan con ansia. Sobre todo, cuando se tienen 17 parece que ese año no acaba nunca y que la esperada fecha del cumpleaños no aparece en el calendario.

Una de las mayores responsabilidades que da la mayoría edad es la posiblidad de poder obtener el permisod e conducir de clase B. Pero, apartir de este añolos jóvenes de 16 años pdorán sacarse este carnetd e conducir. Desde el año que viene podrán sacarse un nuevo carnet de conducir, cumpliendo unos requisitos que te contaremos a continuación. En nuestro país tan sólo existían dos permisos que podían obtenerse con menos de 18 años (el AM y el A1) y desde 2024 el siguiente carnet también estará disponible. Si tienes 16 años estás de suerte, el nuevo carnet de conducir que estará disponible en España desde 2024 puede interesarte. Se trata del carnet B1 que, si no conoces, te permite conducir cuadriciclos, triciclos o quads de hasta 400 kg de peso y con una potencia máxima de 15 kW, lo que se traduce en una velocidad no superior a 60 km/h.

Este nuevo carnet tendrá una validez de tres años después de los cuales podrás obtener el carnet B antes mencionado. Sin embargo, si eres mayor de edad y te sacaste el carnet de conducir o permiso B después de 2013, podrás ver que el permiso B1 aparece reflejado en la parte posterior, ya que es el formato europeo de carnet de conducir.

Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), para poder circular libremente con vehículos a motor y ciclomotores debes disponer previamente de la autorización pertinente, certificando así tener los requisitos de capacidad, conocimiento y habilidad necesarios para conducir dicho vehículo.

Ventajas del carnet tipo B

El periodo de vigencia de los B es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de esa edad, la renovación se realiza cada 5 años. Por todo ello, el permiso de conducir tipo B autoriza para conducir los siguientes vehículos.

Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. Se autoriza a la conducción en territorio nacional con una antigüedad del permiso superior a dos años, de automóviles sin remolque impulsados por combustibles alternativos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kg pero que no exceda los 4.250 kg, siempre que la masa que supere los 3.500 kg provenga exclusivamente del exceso de masa del sistema de propulsión respecto al sistema de propulsión de un vehículo de las mismas dimensiones que esté equipado con un motor convencional de combustión interna con encendido por chispa o por compresión, y siempre que no se incremente la capacidad de carga respecto al mismo vehículo.

El precio de sacarse el permiso de conducir

Lo más lógico a la hora de sacarse el carnet de conducir es apuntarse a una autoescuela, ya que te ayudará a gestionar todos los trámites y a obtener tu permiso lo antes posible. Por lo general, el precio medio que pagan los futuros conductores por la matrícula de la autoescuela es de unos 200 euros, pero suele haber muchas ofertas que incluyen material didáctico y clases prácticas a un precio ligeramente superior.

Una vez hayas pagado esta matrícula, lo más lógico es recibir un curso teórico intensivo para poder comprender la teoría a la perfección. Estos cursos suelen estar incluidos en el precio en muchas autoescuelas, pero si no los tienes a tu disposición o simplemente prefieres ir a tu ritmo puedes leerte el manual por tu cuenta y realizar test online para practicar. Una vez tengas claro que quieres presentarte al examen teórico, debes superar un test de aptitud psicofísica (conocido generalmente como el examen psicotécnico) en un centro autorizado. El precio suele ser de unos 40 o 50 euros dependiendo del centro que escojas.

Una vez superado el psicotécnico, tendrás que abonar las tasas de tráfico correspondientes (94 euros) que incluyen dos oportunidades, es decir, si apruebas el examen teórico y el práctico a la primera sólo tendrás que pagar la tasa una vez.

Son, sin duda, una de las partes del carnet de conducir en la que más dinero solemos dejarnos. Como te decíamos al principio, muchas autoescuelas tienen ofertas que incluyen 5 o 10 clases con la matrícula, lo que puede hacer que te duela menos el bolsillo. Si la tuya no cuenta con estas ofertas, debes saber que el precio medio por clase práctica es de unos 29 euros, y que, por lo general suelen necesitarse unas 25 clases para aprender a conducir correctamente.

Con todos estos gastos, el precio al que asciende el carnet suele ser como mínimo de unos 800 euros, aunque hay quien consigue sacárselo por algo menos y a quienes les cuesta un poco más (dependiendo de las clases prácticas que se den)