"El plan ambiental de la cantera de San Tirso es incompleto", según el Principado

La Dirección General de Biodiversidad califica de "incompleto" el estudio de impacto ambiental presentado por Explotaciones del Eo para la cantera El Imperio que se pretende abrir en la localidad santirseña de Naraido. Este departamento, que dirige Manuel Calvo, ha solicitado la ampliación del documento, toda vez que aprecia importantes carencias, como la nula referencia a que la explotación se halla dentro de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. "El contenido del estudio de impacto ambiental no nos permite valorar adecuadamente los efectos que la actuación puede tener sobre la fauna, la flora y el paisaje. Para nosotros es incompleto y lo deben ampliar", precisa Calvo, en declaraciones a la Cadena SER, respecto del informe que acaban de remitir a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo como instructora del expediente.

Entre los defectos que han encontrado en el documento no solo está el hecho de no mencionar que el terreno está dentro de la reserva compartida con Galicia, sino que carece de un estudio de las especies presentes en el área de actuación y de las posibles consecuencias que tendrá sobre ellas la apertura de esta explotación.

Asimismo, no se calcula la afectación a la cuenca visual que producirá la explotación completa, es decir no solo la cantera sino también la escombrera y la balsa. "La afección de la cuenca visual debe ser general, no puntual", añadió Calvo.

Explotaciones del Eo busca abrir en Naraido una cantera de pizarra, cuyos materiales servirán para su utilización directa en obras de construcción. La explotación alcanzará una extensión de 16.053 metros cuadrados y tiene una vigencia inicial de diez años, aunque los promotores no descartan que pueda ampliarse hacia zonas aledañas pasado ese período para mantener su actividad.

La principal oposición al proyecto se encuentra entre los vecinos de los núcleos próximos, principalmente de Naraido, que está a menos de doscientos metros de la explotación. Han presentado alegaciones en las que hacen especial referencia a los manantiales de los que se abastecen y que nacen bajo la cantera.

También temen consecuencias en forma de polvo y de ruidos, así como daños a un riachuelo que fluye por la zona y desemboca en el Eo.

El Ayuntamiento de San Tirso también ha presentado sugerencias para evitar consecuencias sobre las poblaciones.

Por su parte, el PSOE, único partido en la oposición, declina dar su opinión por desconocer los pormenores del proyecto.