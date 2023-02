Cuenta la socialista Cecilia Pérez (Castropol, 1963) que desde que se estrenó como concejala en 1995, siempre ha tenido la maleta preparada para marchar, sabedora de que en la política todo es provisional y efímero y que "vales mientras ganas". La Alcaldesa de El Franco sabe bien lo que es ganar, pues gobierna de manera ininterrumpida desde 2003, tiempo en el que logró cinco mayorías absolutas (solo gobernó en minoría en 2011 y, previamente, en el breve periodo entre 1999 y 2000 en que accedió por primera vez al cargo). Está dispuesta a revalidar victoria, pues ha aceptado el reto de encabezar, por octava vez en su vida, la lista del PSOE franquino. Pérez, que en el último mandato ha compaginado la Alcaldía con la presidencia de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), está convencida de que aún quedan cosas por hacer y se presenta con ilusión y ganas.

-¿Fue difícil tomar la decisión de repetir?

-No fue fácil porque soy consciente de que hace tiempo que llegó el momento de decir adiós, pero, para hacerlo, es fundamental dejar relevo y estamos trabajando en ello. Todos nos acomodamos y los compañeros están cómodos en esta situación, que creo que hay que romper en algún momento. Yo tengo una profesión a la que algún día me gustaría volver, aunque no puedo negar que la política me gusta y que la decisión final es mía. Así que, después de escuchar a la gente, de dentro y de fuera del partido, tomé la decisión de continuar y lo hago con ilusión porque quedan muchas cosas por hacer. En estos años he tenido la suerte de tener muy buenos equipos, que funcionan y con los que hay entendimiento y creo que estamos haciendo un buen trabajo.

-¿Repetirá con el mismo equipo?

-No está decidido aún, pues estamos elaborando todavía la lista con nuevas incorporaciones y teniendo en cuenta también la experiencia. Queremos ganar y haremos una lista para gobernar. Lo que traslado siempre a la gente que se une al equipo es que esto tiene que gustarte lo primero y, después, hay que gustar a la gente y hacerlo bien. No vale cualquier persona para ocupar un puesto de concejal. Creo que mucha gente debería vivir la experiencia una temporada para darse cuenta de que no hay ni horario, ni fecha en el calendario, estamos disponibles a cualquier hora de cualquier día. Hacemos milagros y dedicamos muchas horas, algo que solo saben las personas que conviven contigo, y encima estamos denostados porque parece que si te dedicas a la política es por tu interés. Yo estoy en política porque me gusta la gestión.

-También es un puesto que exige responsabilidad...

-Al final, el Alcalde es el responsable último de todo. Al Alcalde no se le permite equivocarse. No se nos exige ningún tipo de formación para acceder a la Alcaldía, pero luego se nos exige un gran conocimiento de todo.

-Han pasado veintiocho años desde que optó por primera vez a la Alcaldía. ¿Estaba en sus planes dedicar tantos años a la política?

-No lo tenía previsto, aún lo comentaba hace poco con un compañero que fue concejal conmigo en los primeros años. En 1995, cuando no logré la Alcaldía, puse mi cargo a disposición del partido y sigue estándolo desde entonces. Siempre tuve y sigo teniendo las maletas preparadas y, además, tengo un trabajo al que volver. En estos años creo que algo aporté al partido, pero también él a mi me dio la oportunidad de aprender lo que soy. No soy la misma que en 1995, pero sigo siendo socialista y, aunque algún día me marche, toda la vida, salvo incapacidad, voy a seguir saliendo a pegar carteles electorales.

-El Alcalde de Navia anunció hace unos días su retirada de la política municipal, reivindicando el valor de la veteranía y mostrando su disponibilidad a seguir trabajando. ¿Para qué vale la experiencia en política?

-No tenemos una bola mágica, pero casi sabes lo que va a pasar y eso es casi una garantía de no equivocarte. También digo que los grandes logros suelen llegar después de las equivocaciones. Está claro que cualquier cosa que se haga con ganas será buena. En política hay que tener ilusión y muchas ganas de trabajar.

-Este último mandato pasará a la historia por el impacto del covid-19 ¿es el más duro que recuerda?

-Este mandato tuvimos que dedicarnos a lo prioritario, pero el mandato de la crisis económica también fue duro. También es verdad que de lo desagradable se aprende y gracias a lo vivido entonces logramos sanear nuestras cuentas. El incendio de 2015 también fue demoledor, al igual que el asesinato machista de Yésica Menéndez, en 2018. En este caso, la pandemia del covid fue larga y dura y afectó a toda la población. El Ayuntamiento fue determinante desde el primer momento, empezando por el equipo de ayuda a domicilio que no dejó de trabajar.

-¿Cómo está ahora el concejo?

-Veo un municipio a la altura de los tiempos y de las necesidades de los vecinos. El Franco tiene una gran proyección de futuro, aún puede dar mucho de sí. Contamos con un gran espacio al lado del Ayuntamiento para desarrollar nuevos servicios, con el polígono industrial de Novales, gran potencial turístico, agrícola y pesquero, sin olvidar la fortaleza deportiva y cultural. Todo ello es gracias al esfuerzo de los franquinos y al trabajo de muchos años. Considero que El Franco es un concejo dotado de buenos servicios, es algo que nos caracteriza.

-Este próximo mandato jugará un papel clave la urbanización del terreno adquirido en 2022 en la finca de atrás de la casa consistorial ¿no?

-Eso es, ahí se construirá el nuevo centro de salud y nueva vivienda protegida. Estamos con la tramitación urbanística y eso lleva tiempo. Tenemos contratados todos los instrumentos urbanísticos, desde el estudio medioambiental, hasta la modificación urbanística y el proyecto de urbanización, pero sigue en tramitación. La urbanización de ese terreno de 15.000 metros cuadrados será el proyecto estrella de este mandato. También esperamos acabar el saneamiento costero.

-Este proyecto lleva años en ejecución.

-Estamos con lo último pues, tras dos licitaciones fallidas, se está ejecutando la obra de las conexiones con las viviendas particulares. Nosotros llegaremos a pie de finca, después cada propietario debe hacer su propia conexión. El saneamiento es una obra faraónica, que la gente no llega a entender.

-Otra obra enquistada es la famosa rotonda del polígono de Novales. ¿Está más cerca?

-Creo que sí, de hecho, estoy en conversaciones con el consejero de Industria para lograr su encaje en proyectos europeos. Tengo el proyecto y la autorización de Carreteras, solo me falta la financiación, pero supone una inversión de en torno a 500.000 euros.

-La propuesta cultural franquina, gracias al complejo de As Quintas, destaca en la comarca. La guinda del pastel será el centro de arte que se creará en el viejo consistorio. ¿Cómo van los trabajos?

-Es otra joya que será realidad el próximo mandato. La obra principal está acabada y ahora vamos a licitar una segunda fase para ampliar la planta baja hacia atrás, a una pequeña finca que adquirimos en la parte trasera. Esperemos que este año se pueda trasladar al centro el belén popular asturiano y el museo de la forja de Ángel Fernández.

-¿Volverá a repetir como presidenta de la FACC?

-Es algo que yo no decido, es una decisión política del partido.

-¿Le ha gustado la experiencia?

-Me gustó, sí. Al principio me pareció una empresa complicada porque somos setenta y ocho municipios y cada uno tiene sus particularidades, pero, al final, todos coincidimos en los mismos problemas que requieren soluciones parecidas. La experiencia fue muy satisfactoria y también creo que, en general, trabajamos todos muy a gusto. Tengo que destacar además que lo mejor de la FACC es el equipo experimentado que tiene, hace fácil trabajar con ellos y demostró su valía durante la pandemia.