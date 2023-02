Las obras de la primera estación de servicio de la Autovía del Cantábrico (A-8) en suelo occidental marchan a buen ritmo. El equipamiento, ubicado a la altura de La Caridad, abrirá sus puertas el próximo mes de marzo. "Notamos mucha expectación", admite el responsable de la empresa promotora de este espacio, que "cubre una necesidad real", pues la A-8 no tiene áreas de descanso propias en el tramo de doscientos kilómetros de Baamonde (Galicia) a El Montico (Carreño).

El equipamiento no solo está generando expectación entre los usuarios de la autovía, sino también entre los vecinos de la zona, ya que está previsto que se generen en torno a quince empleos. Sin embargo, aún no está decidido el modelo de gestión final ni de la gasolinera ni de la zona de restauración, por lo que no se ha iniciado el proceso de contratación. "Nosotros tenemos un montón de currículos y notamos mucho interés", añade el promotor.

La obra propiamente dicha está siendo ejecutada por las empresas asturianas Indepa e Ingeco. El área contará con un edificio de servicios múltiples de planta baja y más de seiscientos metros cuadrados de superficie, con un patio central descubierto concebido como espacio seguro para el descanso del automovilista.