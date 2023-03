Izquierda Unida (IU) ha pedido por escrito al gobierno regional que aclare si se ha hecho una evaluación de impacto ambiental para la creación del mirador conocido como “Lazo” que se proyecta instalar en La Farrapona (Somiedo), con el objetivo de que sea un punto de avistamiento geológico dotado con paneles informativos. La coalición quiere saber si la iniciativa, que se llevará a cabo dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Somiedo, es compatible con el instrumento de gestión del parque natural de Somiedo o si el Ayuntamiento consultó al ejecutivo autonómico “la conveniencia o no de dicha construcción”.

El proyecto también ha generado dudas entre algunos vecinos y empresarios turísticos del concejo, que se cuestionan si un mirador servirá para promover un turismo sostenible. Para Emma Álvarez, propietaria de unos apartamentos rurales en Valle de Lago, es evidente que la propuesta va a suponer todo lo contrario a la sostenibilidad. “Los miradores llevan a la masificación y en el alto de la Farrapona no ayuda a desestacionalizar, si no que masificará aún más el verano”, analiza esta vecina, que no comparte el enfoque que se le está dando al turismo en Somiedo. “Se está apostando por un turismo de paso, todo lo contrario al de conservación y sostenible”, lamenta.