Tapia va al faro, no al "faru": polémica por el mal uso del eo-naviego en una iniciativa regional en Tapia

El proyecto de la Consejería de Cultura para convertir en residencia de artistas el emblemático faro de Tapia de Casariego es bienvenido en la localidad, pero no así su denominación: "Al faru". Los críticos con esta versión en asturiano aseguran que no se tiene en cuenta la lengua propia de la zona, que no es otra que el eonaviego o gallego-asturiano, en la que las terminaciones son en "o" y no en "u". Si se respetara el eonaviego, la residencia se llamaría "Al faro", igual que en castellano.

Los críticos con la denominación lamentan que un proyecto de esta envergadura, que aspira a tener proyección mundial y es cultural, "no respete el gran patrimonio que tenemos, que es nuestro idioma". Lo asegura Ricardo Saavedra, escritor y miembro de la asociación "Agayo" en defensa del eonaviego. "Es extraño que suceda esto, porque si alguien debe saber cómo se habla en esta zona es la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo", añade. Saavedra va más allá y entiende que si se quiere decir "hacia el faro", el proyecto debería llamarse "pal faro" o "pral faro", atendiendo a la singularidad del eonaviego y sus normas ortográficas, que prevén el uso de "pra" o "pa" en lugar de "a" con sentido de dirección. "En todo caso, no utilizamos la terminación en u', como sí pasa con el asturiano del centro o del oriente", señala Saavedra. También el presidente de la Plataforma en defensa del gallego-asturiano, Xabiel González, expresa su malestar por este detalle, que para los defensores de la cultura e identidad de la zona no es baladí. "No es correcto y no se tiene en cuenta cómo se habla aquí, parece que se pasaron unos kilómetros", apunta de forma irónica. Para González, "el nombre autóctono y que respeta nuestra realidad lingüística es faro y no faru". El promotor cultural veigueño Abel Pérez también opina sobre la polémica que está generando el nombre de la futura residencia de artistas. "El proyecto en sí es fantástico para el Occidente y es importante que quede claro que nadie lo cuestiona, pero el término para nombrarlo no es el adecuado", manifiesta. Pérez, como otros escritores en eonaviego consultados por este diario, lamenta que el Principado no se tomara la molestia de dirigirse a los especialistas en la materia antes de tomar este tipo de decisiones. "A día de hoy, hay muchos canales abiertos para poder consultar con los gestores lingüísticos, me extraña que pueda pasar esto", apunta. A su juicio, en lingüística, como en otras materias, "a nadie se le debería ocurrir firmar algo sin consultar al técnico y, en este caso, parece no se tuvo esa sensibilidad". También el presidente de la asociación 'Axuntar', que defiende que en el Occidente de Asturias se habla gallego, Moisés Cima, es crítico con el nombre elegido. "Es Al faro", sostiene. Además, en un tono más beligerante, exige una rectificación por parte del Principado "en atención a la realidad lingüística, a la legalidad y al sentido común". La polémica también ha saltado a las redes sociales, donde se pueden leer comentarios como los siguientes: "Respetemos el nombre que tiene: faro isla de tapia"; "Es una falta de respeto, dejan bien claro lo que les importa el pueblo"; "En Tapia siempre foi el faro y así debería seguir siendo", o "Se agradece el respeto a la lengua local en el bautizo de proyecto". Este diario se puso en contacto con la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, que declinó hacer declaraciones. El pasado viernes, la Consejera del ramo, Berta Piñán, visitó al faro de Tapia de Casariego para ofrecer más detalles de un innovador proyecto que trata de poner al Occidente en el mapa del sector cultural. Fue cuando se conoció el nombre de la futura residencia y otros detalles: tendrá capacidad para la estancia simultánea de seis artistas, sala insonorizada, taller de artes plásticas independiente y biblioteca, además de una gran cocina y un comedor con función de sala sala común. La gestión será pública, si bien el gobierno regional tratará de buscar convenios con instituciones privadas. El objetivo es que la escuela atraiga talento asturiano, español e internacional. Además, el patio del faro se abrirá al gran público cuando se programen actividades. De las obras para transformar las dependencias del faro tapiego en espacio para artistas se encargará la Autoridad Portuaria de Avilés, que anunció una inversión de algo más de 1.034.000 euros para ello. La reforma, ya adjudicada, empezará antes del 12 de abril. El plazo de ejecución es de un año. Más allá de este proyecto, se mantendrá la funcion naútica.