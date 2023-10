Navia llora al presidente de la Asociación "Amigos de la Ría de Navia", Juan Ignacio Juan Ignacio Martínez Fernández-Villamil, más conocido como "Moreno". Fallecido a los 76 años por enfermedad, fue el alma del despegue de esta prueba deportiva hoy de importancia internacional.

"Moreno" se hizo cargo de la presidencia de "Amigos de Navia", aunque estuvo ligado a la organización desde 1964, en abril de 2022. Casado y con dos hijos, siempre presumió de su Navia natal, una villa que, como contó en las múltiples entrevistas que ofreció, tuvo que dejar de bien niño para estudiar y labrarse el futuro que esperaban sus padres. Ingeniero industrial, trabajó toda su vida laboral en Madrid, pero la jubilación lo devolvió a Navia, lugar que para él era el "paraíso" y rincón al que volvía cada verano mientras trabajó en Madrid para disfrutar de la prueba deportiva y del programa de folclórico ligado al Descenso.

"Moreno" fue pieza clave en el Descenso porque gracias a su trabajo y de su fiel equipo colaborador el Descenso logró ser una prueba deportiva de primer nivel.

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, mostró su pesar por la pérdida. "Hablar del Descenso Internacional a Nado de la Ría de Navia lleva inevitablemente a la imagen de 'Moreno', siempre dispuesto a charlar sobre la competición, las dificultades del momento, la historia de la prueba, el futuro... De lo que fuera del Descenso y sin prisa, porque era su vida", indicó. Le recordó como "una persona con voluntad y compromiso firme con la prueba y con Navia". "Y es ese compromiso personal el que ha convertido a Navia en la capital de las competiciones de aguas abiertas y cita obligada para nadadores de todas las edades y nacionalidades en el verano, que siempre que prueban repiten", destacó la regidora y añadió que Moreno "era el alma del Descenso". "Ahora esta prueba tendrá que seguir nadando hacia adelante sin él, pero siempre con su memoria y su gran legado presentes", valoró. También el portavoz del PSOE de Navia, Gonzalo Asenjo, quiso compartir el vacío que deja el fallecido en Navia. "Era de esas personas que con su ejemplo nos hacen mejorar a todos como sociedad. Con su pasión, esfuerzo y dedicación, ha sido uno de los grandes artífices de que hoy el Descenso a Nado de la Ría de Navia se conozca en todo el mundo. Deja un gran hueco en nuestro deporte, en nuestras tradiciones, en nuestro pueblo, Navia le echará de menos", señaló. El cronista oficial de la villa, Servando Fernández, también dedicó unas cariñosas palabras al ya histórico "Moreno": "Fue un pilar decisivo para la consolidación del Descenso y con un nutrido grupo de colaboradores, a los que lideró siempre, hizo del Descenso un acontecimiento de raigambre internacional. Es una gran pérdida para la organización del evento y una sensible pérdida para Navia, de la que era un enamorado".

Pero si alguien se volcó en la despedida fue la asociación que presidió hasta el mismo día de su muerte. "Amigos de la Ría de Navia" que diseñó carteles de despedida con una sola palabra: "Gracias". Además, recordó que Moreno fue galardonado en varias ocasiones con motivo de su estrecha colaboración con el Descenso. "En 2012 le fue concedido el premio al hombre del año (World Open WaterSwimming Performance of the Year) por haber puesto su corazón y alma en el deporte de las aguas abiertas. Asimismo, en 2013 le fue otorgado el premio Delfos Nacional, como recompensa al trabajo de un hombre que había llevado a Navia al primer nivel de las aguas abiertas internacionales".

En la última entrevista que concedió a este diario, se mostró optimista por lo logrado tras varias décadas de esfuerzo. Este fue su relato de la evolución del Descenso: "El mundo ha cambiado mucho desde 1958, cuando nació la prueba. Yo creo que aprovechamos nuestras oportunidades y que supimos decidir lo correcto en el momento oportuno. La organización de los primeros años, evidentemente, no es la de ahora. Antes esto era una prueba de pueblo. Pero hubo cambios sociales y también dentro de lo que es la natación en aguas abiertas. Antes las citas importantes de la natación se celebraban en piscina, no en aguas abiertas. Al principio, los nadadores que asisten a Navia empatizan con el ambiente y se divierten. Más tarde, la natación en aguas abiertas, que era como la hermana pobre, da un salto. Descubrimos que tenemos una oportunidad y la aprovechamos. En los años noventa esto empieza a ser algo importante, un evento que funciona bien. En 1996 dejamos atrás los 2.400 metros y hacemos un recorrido de 5.000 metros. La calle, por así decirlo, no lo entendió porque muchas personas que se tiraban a nadar por diversión se quedaron fuera de juego. En 1999 se crea la Copa de Asturias y la calidad de nuestro descenso es un descubrimiento para el mundo. La federación española se mostró al principio distante, pero en 2001 concentró al equipo de aguas abiertas en Navia y se quedaron maravillados. Después, los campeonatos de España de la modalidad se organizaron en Navia, que en 2006 pasa a ser sede de una etapa europea. En 2007 celebramos el cincuenta aniversario. En 2011 se concentraron aquí veintidós selecciones nacionales. Esto nació como una prueba de pueblo y hoy es una cita internacional".

El funeral se celebrará el jueves, 12 de octubre, a las 18:00 horas, en la iglesia parroquial Santa María de la Barca de Navia.