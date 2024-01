El Museo de Grandas de Salime cumple 40 años como referente en la comarca

El Museo Etnográfico "Pepe el Ferreiro" de Grandas de Salime cumple en junio 40 de existencia y la sociedad grandalesa y el Principado tienen previsto volcarse en fecha tan señalada. El museo nació en 1984 y fue idea del fallecido José Naveiras Escanlar, más conocido como "Pepe el Ferreiro" (1942-2020).

En una época en la que tendía a pensarse que en el campo todo cambiaba sin remedio y nada podía hacerse con el material que quedaba en desuso, este vecino de Grandas de Salime decidió rebelarse. Su gran mérito fue, primero, tener la idea de conservar aquello que en los pueblos se tiraba porque carecía de utilidad y también de interés social. Con este material recuperado se fue creando lo que hoy es el reputado museo etnográfico grandalés, único en España y considerado el más importante del Norte de su categoría.

La jefa de Equipamentos de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, María López, explica que para este especial cumpleaños se trabaja en un programa diferenciado. Si bien aún no están cerrados todos los detalles, "habrá unas jornadas técnicas, una exposición conmemorativa, visitas guiadas especiales centradas en este aniversario y actividades en colaboración con la asociación de ‘Amigos del Museo’".

La fecha de apertura del museo fue el 2 de junio de 1984, según los datos que atesora el Principado. En este momento se inauguró el primer montaje del que ya entonces se denominó Museo Etnográfico de Grandas de Salime, en el bajo de la Casa Consistorial del concejo. En 1989 la colección se trasladó a la antigua Casa Rectoral de Grandas de Salime, donde evolucionó hasta convertirse en lo que hoy se promociona: un gran espacio donde observar y estudiar el pasado campesino de la zona.

El complejo cuenta hoy con un relato y una presentación muy cuidados y con maquinarias y aperos en perfecto estado para un potencial uso práctico, material que da fe de la vida e idiosincrasia del campo de la época. En el edificio, del siglo XIX, "se integraron elementos estructurales recuperados por Pepe y varios vecinos del concejo entre las ruinas de los pueblos anegados por el embalse de Salime", como detalla el museo en su página web.

La asociación "Amigos del Museo Etnográfico de Grandas", creada en 1986 y sin la que no hubiera sido posible equipar el museo en su origen, pone especial empeño en recordar los 40 años de vida de este centro que, a su juicio, cambió el rumbo de la historia de un concejo y toda una comarca. La presidenta, Idima López, señala que "no se entendería" la evolución reciente de Grandas de Salime, como villa y como municipio, sin la existencia del museo. "Para nosotros es fundamental", apunta. Cabe recordar que Grandas de Salime es uno de los concejos de la zona occidental de Asturias más alejado de la costa debido a sus pésimas comunicaciones por carretera. Pese a ello, el municipio es uno de los más turísticos de la cuenca naviega. El motivo es la ubicación, en el mismo del concejo, de esta instalación museística, además del castro Chao Samartín. Idima López advierte de que "no se puede negar esta realidad" y por ello cree vital recordar el nacimiento del museo ahora que cumple "nada menos que cuatro décadas".

Teniendo en cuenta estos argumentos, la asociación también integrará dentro del programa de actividades del cuadragésimo aniversario del museo la fiesta de la matanza (prevista el 29 de febrero), la fiesta del socio que se celebra en San Juan y el festival de la Mallega. En septiembre se prevé organizar un acto más especial .

El alcalde, Eustaquio Revilla, también advierte de la importancia del museo: es un "elemento fundamental" para la comarca.

"Amigos del Museo" pide a la ciudadanía vídeos de diez segundos para celebrar la efeméride

"Por considerarse el mejor museo de su categoría, por entrar en tantos corazones, por arrancar sonrisas y también lágrimas, pero, sobre todo, por estar orgullosos de su existencia". Por todo ello la asociación "Amigos del Museo Etnográfico de Grandas de Salime" hace un llamamiento público para que las personas que han visitado el museo o sean amantes de lo que exhibe envíen un vídeo detallando, con una palabra, qué es para ellas el centro expositivo. El colectivo recibirá las grabaciones en el Whatsapp del número 600 895 452. Según informa, los vídeos no pueden durar más de diez segundos, se debe grabar en horizontal y seguir la siguiente estructura: nombre, lugar de procedencia y acabar la frase "para mí el museo es...". Con lo enviado se hará un montaje.