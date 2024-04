“Nació en la mar y murió en la mar”: conmoción en Cudillero por el pescador hallado muerto tras aparecer su lancha varada

La tragedia se cebó este viernes de nuevo con la localidad pesquera de Cudillero. Uno de sus vecinos, Antonio Cándano Díaz, de 71 años, fue rescatado sin vida de un pedrero cercano a la playa de Las Rubias. Tras aparecer su lancha de recreo, de unos cinco metros, varada en las inmediaciones de dicho enclave pixueto. Concretamente, a veinticinco metros de la costa, a una distancia de veinticinco millas al oeste del puerto de Cudillero.

“Lo echamos en falta por la mañana y preguntamos a otros pescadores que estaban en la mar faenando, por si lo veían. Divisaron la lancha varada y salimos hasta allí varios. Algún compañero se tiró al agua para poder llegar a la lancha”, explica Alberto Fernández, pescador de la zona. Pero no había rastro del pescador en su embarcación, activándose entonces un dispositivo de búsqueda. Hasta el área donde reposaba el bote, no de fácil acceso, llegaron también los agentes de la Guardia Civil, que fueron quienes hallaron el cadáver al filo del mediodía en el agua, no lejos de allí.

Una embarcación de la Cofradía de Pescadores rescató el cadáver en un pedrero próximo al puerto de la localidad pixueta. / RICARDO SOLÍS

El cuerpo del fallecido fue izado, entonces, a uno de los barcos que participaban en la búsqueda para ser llevado al puerto de Cudillero, concretamente uno de la Cofradía de Pescadores. Fue también en las instalaciones de los pescadores, en el puerto pixueto, donde el cuerpo se custodió hasta la llegada de la autoridad judicial competente.

Cándano estaba jubilado, y “salía asiduamente en la lancha a la pesca recreativa”, afirman sus conocidos. “Hace poco que estuvo pintando y reparando la lancha. Nació en la mar y murió en la mar, era lo suyo”, aseguró Fernández. En las inmediaciones de la cofradía de pescadores Virgen del Carmen también se reunieron el hijo del fallecido y otros allegados, hasta que llegó el coche funerario de una empresa praviana para hacerse cargo del cuerpo rescatado del mar.

“Ya le había pasado algo similar a un hermano suyo, hará como unos treinta años. En ese caso, el cuerpo nunca llegó a aparecer”, comentaban otros vecinos, lamentando otra tragedia para la familia. También dio su pésame sincero el alcalde pixueto, Carlos Valle, que se acercó al puerto y se puso “a disposición de la familia”.

Agentes de la Policía Local de Cudillero y otros marineros de la zona arroparon también a la familia. Tras recibir la llamada de alerta, a las 10.53 horas, el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) activó también a los Bomberos de Asturias y al helicóptero de Salvamento Marítimo, el Helimer con base en el puerto de El Musel. La Benemérita asumió asimismo gran parte del peso del rastreo, participando también en la búsqueda la patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil del Pito y otros agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Aunque, por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento del pescador, se cree que pudo haber sufrido algún tipo de indisposición, “dado que la mar no estaba mala y él tenía experiencia”, apuntan algunos pixuetos. Se trata de una hipótesis probable que podría explicar otra jornada trágica en Cudillero, que recientemente vivió el fallecimiento de una turista mientras paseaba por el puerto y tras ser arrastrada por una ola.

