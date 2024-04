Valdés estrena iniciativa para mostrar cómo es el cerebro autista: estas son las opiniones de la terapeuta que impartió las jornadas

Cuando Pilar Chanca empezó a trabajar como terapeuta especializada en autismo apenas se conocía esta condición fuera del ámbito médico y familiar. Hoy en día hay más divulgación, en general la gente está más sensibilizada con este trastorno para algunos y condición para otros y los jóvenes "son más tolerantes a las diferencias", es decir, aceptan y entienden mejor que antaño la neurodiversidad. Lo dijo Chanca en las jornadas que organizó la Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés en colaboración con la empresa Valdés Obras y Servicios.

Una iniciativa pionera en el concejo que colgó el éxito. No solo se cubrieron todas las plazas ofertadas, como detalló la concejala del ramo, Silvia García, sino que muchas personas se quedaron con las ganas de asistir. La portavoz de la empresa que participó en la financiación de las jornadas, Noelia Rocha, destacó la importancia de la iniciativa porque las familias con niños autistas "somos las grandes olvidadas". "No podemos conciliar porque necesitamos personas especialistas para dejar a nuestros hijos, de ahí la importancia de la conciención social", señaló.

Pilar Chanca aseguró que su sesión que los avances requieren tiempo y constancia. El trabajo es de cada día y hay que sensibilizar a la sociedad porque existe un gran porcentaje de autistas y también porque el nulo conocimiento de algunos sobre esta condición puede dar al traste con el amplio trabajo de muchos profesionales y familiares. "Por eso veo en estas jornadas a profesores, monitores o policías locales y me pongo contenta", dijo.

La especialista aseguró que, a veces, lo que pasa en un autobús escolar o en un comedor, como ejemplo, condiciona lo que hacen otras personas para que los autistas estén más integrados. "De ahí que sea importante que todos sepamos cómo es el cerebro autista, un cerebro que existió siempre y que, en ese sentido, es normal en nuestra especie", apuntó. "Toda la sociedad tiene que saber cómo son los autistas y aceptarlos", señaló al tiempo que hoy en día pesa menos el estigma social. Todavía hay familias que tratan de ocultar la condición de sus hijos, pero en general "se habla con más tranquilidad sobre el autismo". Como cada familia es un mundo y tiene sus circunstancias, la especialista no se atreve a dar pautas generale: a decidir si contar o no la condición de autista de un menor para que la sociedad pueda entenderlo menor. "No sabría dar una respuesta a una pregunta tan general y tan abierta porque cada familia es un mundo, aunque lo mejor creo que es ir con la verdad por delante", opinó. En los tiempos que corren, lo deseable sería que "toda la sociedad conociera las pinceladas básicas", unas pinceladas que se pueden encontrar en su último trabajo: .

Ya en el ámbito escolar, "los profesores deberían tener más ayuda". "A veces con ayudas puntuales es suficiente", destacó Chanca, quien aseguró que en muchas ocasiones el profesor se queda solo y sin recursos, de ahí que sea tan importante la buena formación. Hoy en día, hay mucha información disponible en internet si bien es aconsejable evaluar cada caso de forma particular y conocer, sobre todo, las limitaciones de cada uno: "Tal vez si quieres ir a un centro comercial tienes que ofrecer a tu hijo una grandes auriculares; tal vez tienes que darte cuenta de que no va a comer todo lo que le ofrezcan en el restaurante como los otros", apuntó.

Según Chanca, en la actualidad se están diagnosticando muchos adultos como autistas y eso es una buena noticia para ellos "porque por fin saben qué les pasa". En cuanto a los menores y la relación de niños sin esta condición con otros que sí la tienen, advierte de que lo fundamental es enseñar y educar "con respeto y aceptación". "Un poco de calma siempre es importante y yo diría que el mindfulness en el aula es necesario". ¿Por qué? "Vamos hacia una sociedad muy rápida, se pierda la capacidad de espera y de reflexión y creo que es importante parar, conectar con algo como la respiración para después actuar", apunta. Así se hace afronta el conflicto con otra perspectiva.