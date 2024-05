Esto es lo que piensa del PP de la nueva tasa que obliga al visitante a pagar por aparcar en el puerto de Cudillero

El PP no está de acuerdo con la nueva regulación del aparcamiento en la capital de Cudillero, que, en esencia, obligará a los visitantes a pagar una tasa de 2,5 euros al día por estacionar en la zona azul del puerto y a los vecinos a expedir una pegatina (con un coste anual de cinco euros) para acreditar que son residentes. Para el PP la nueva ordenanza aprobada en el pleno del martes gracias a la mayoría socialista es "una subida encubierta de la viñeta dado que cada pegatina para aparcar va a suponer un coste de cinco euros más al año a cada vecino". Y añaden: "A pesar de que el Gobierno local considera que no es un gasto importante y que no tiene ninguna relación pagar por aparcar con tener una viñeta".

"Aquellas personas que vienen a trabajar a Cudillero y que no están empadronados tendrán que pagar 2,5 euros al día por estacionar o disponer de un bono mensual de 25 euros durante los meses de verano", advierte el portavoz, Ignacio Escribano, quien señala que ordenar el aparcamiento es una buena idea, pero cree en otras soluciones para perjudicar lo menos posible al vecino. "No vemos bien que la respuesta del Alcalde a este respecto sea que en Avilés, por ejemplo, tienen que pagar todos".

El Alcalde, Carlos Valle, asegura que las críticas del PP son infundadas. "Los cuatro componentes del PP se ausentaron de la comisión en la que se trabajó la nueva normativa de aparcamientos sin aportar ningún tipo de postura al respecto y por eso no están en condiciones de aprobar y rechazar nada", informó. "No han estudiado el contenido de la ordenanza y no quieren que se priorice ni a los vecinos ni a las arcas municipales", opina y señala que su gestión tiene un camino: "Cudillero necesita buscar modelos de gestión y ordenación y que el visitante aporte económicamente al gasto que supone la recepción de visitantes de la cual estamos encantados; no todo puede ser gratis, pero si más ordenado, más conservado y con mayor valor", indica.

Dentro de la zona azul, se hace una distinción para los trabajadores que, con un contrato superior a los cuatro meses, podrán acceder a un distintivo azul gratuito. Si tienen un contrato menor de cuatro meses, podrán sacar un abono mensual. Las autocaravanas y furgonetas mantendrán su zona específica para aparcar al fondo de la zona portuaria, que se pintará como zona naranja. En este caso, deben pagar una cuota diaria de cinco euros y pueden estacionar durante un límite de tres días. Hay zona verde para los vecinos en general y zona roja para los residentes en la villa, en concreto, en la zona comprendida entre la plaza Don Evaristo Feito y la Ribera. En todo caso, los vecinos podrán utilizar todos los espacios previo pago y también hay algunas plazas (blancas) en el puerto y en la parte alta de la villa.

Los populares, que votaron en contra de la nueva ordenanza que regula el espacio público destinado a aparcamiento, también se opusieron a la subida de las tasas de agua y de alcantarillado, un 7,7%.