Hay recetas que no tienen edad. Quién puede resistirse a unas deliciosas croquetas, una apetecible pizza o unos socorridos palitos de pescado. Los que tienen hijos saben lo difícil que es hacer que los niños coman de todo y que no pongan pegas a las verduras, el pescado o cualquier alimento que no les entre por los ojos.

Una de las maneras más efectivas para lograr que los más pequeños tengan una alimentación sana y variada es cocinar con ellos. No hablamos de hacer grandes elaboraciones que requieran mucho tiempo y pericia, si no de esos platos que gustan a todos y que son muy fáciles de hacer siguiendo la receta. A continuación te enseñamos cómo preparar tres ricas recetas para que la hora de comer o cenar con los niños no se convierta en una pesadilla. Cómo preparar un helado de fresa Así se prepara: En un cazo se pone a hervir lentamente la leche „se reserva una taza„ junto con el azúcar durante 10 minutos. En la leche reservada se deslíen seis yemas y la harina de maíz, procurando que no queden grumos, y Comprar y conservar las fresas A la hora de elegir las fresas, hay que asegurarse de que sean frutas gruesas, brillantes y de apariencia fresca, ya que son alimentos muy delicados y perecederos. Deben comprarse con los tallos intactos y estos no se han de retirar hasta que se hayan lavado para mejorar su conservación. Se conservan mejor si se guardan en el frigorífico o en un lugar fresco, oscuro y ventilado, lo más esparcidas posible en una fuente o plato llano. En estas condiciones se pueden conservar hasta 4 o 5 días, si no están muy maduras. Consejo se vierten en el cazo con la leche hirviendo. Se cuece todo junto durante cinco minutos sin dejar de batir con la varilla. A continuación, se pasa el preparado a una fuente para que se enfríe, removiendo con frecuencia con una cuchara de madera que se dejará dentro de la crema. Las fresas lavadas se pasan por la batidora „reservando algunas. Cuando la crema esté completamente fría, se incorpora el jugo „colado„ de las fresas. Después se añaden tres claras batidas a punto de nieve, removiendo con cuidado para que no se bajen hasta que esté todo bien unido. Por último, se vierte en un molde y se mete en el congelador durante dos o tres horas; antes de llevarlo a la mesa se hacen bolas de helado que se presentan en copas adornadas con las fresas reservadas. También puede distribuirse la crema en copas y servirlas una vez helada. Ingredientes: 350 g de fresas, 1 litro de leche, 6 huevos, 1/2 kg de azúcar, 3 cucharadas de harina de maíz. Cómo preparar croquetas Así se prepara: Las patatas se lavan bien y se ponen a cocer „sin pelar„ en agua hirviendo y sal, hasta que al pincharlas con un tenedor este entre con facilidad. Ya cocidas, se pelan y se aplastan con un tenedor hasta conseguir un puré. Se reserva un poco de este puré y un poco de queso rallado. Se añade la mantequilla y el queso y se trabaja con ayuda de una cuchara de madera hasta que la masa esté homogénea. A continuación, se añaden dos yemas y, una vez unida, se incorporan dos claras a punto de nieve, cuidando que no se bajen muy rápido. Se deja reposar la masa durante dos horas. Se va dando forma a las croquetas „redondas, alargadas...„ y se pasan por pan rallado, huevo batido y de nuevo por pan rallado. Se fríen en aceite bien caliente, hasta que estén doradas. Se sirven acompañadas de puré de patata espolvoreado con queso rallado. Ingredientes: 3/4 kg de patatas, 100 g de queso rallado, 3 huevos, 50 g de mantequilla, pan rallado, aceite de oliva y sal. Cómo preparar una pizza caprichosa Así se prepara: Mientras se prepara la pizza se precalienta el horno. Se cubre la base de pizza con la salsa de tomate frito. La mozzarela, se corta en dados y se reparte por toda la base. Después, se añaden las aceitunas cortadas por la mitad y los champiñones, escurridos y cortados. Por último, se pone la cebolla cortada en aros y las alcaparras. Se rocía toda la pizza con aceite de oliva, se espolvorea con un poco de orégano y se mete en el horno durante 20 minutos a temperatura media. Ingredientes: Masa de pizza, 1 cebolla, 1 lata de champiñones, alcaparras, salsa de tomate, mozzarela, aceitunas verdes, aceite de oliva, orégano