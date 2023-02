To be continued / TBC

En muy pretéritos tiempos, no pocas veces llegaban a mi guasap (también llamado WhatsApp) las por entonces enigmáticas siglas que al ser yo incapaz de descifrar me impedían saber si quien me interlocutaba o interescribía o interguasapeaba (aprovecho para ciscarme en los muertos de quien hubiere inventado tales palabros) me quería, detestaba o era simplemente un pelma, analfabeto funcional incapaz de componer una frase.

Hoy son moneda común, al parecer, pero eran aquellos otros tiempos, eran los albores de la chismosa aplicación guasapera. Hubo que informarse, debí comprobar –como me temía– que se trataba de iniciales de palabras inglesas y ahora tengo una lista requetechula de las mismas y de otras que me he inventado, mediante las cuales sorprendo a las pocas amistades que osan mandarme guasapos. Así que no se me extrañen si finalizo un chat con VARPA, DEPA, AT… cuyo significado me impide desvelar mi acrisolado pudor. (Aviso de ironía) Pero como soy un servicio público y velo por la lengua española más que un Toni Cantó, copio aquí unas cuantas siglas o acrónimos habituales, explico su significado y propongo una alternativa española hasta las cachas para demostrar una vez más que no hacía falta alguna irse a los anglos: pero ¿qué necesidad hay?

1.- Es frecuente AKA, que abrevia "Also known as" (o sea, también conocido como…). ¿No nos servíamos divinamente de "alias" (lean su segunda acepción en el diccionario), dos letritas más tan solo?

2.- Es ASAP un reducido "As Soon As Possible": lo antes posible. Propongo el tan burro como hispano y popular CL, más breve incluso. Significaría "cagando leches".

3.- BFF es "Best Friends Forever", los mejores amigos desde y para siempre. Mi propuesta es CTV: colegas de toda la vida.

4.- Las iniciales BRB ("Be Right Back", vuelvo enseguida), cuánto no ganarían en verdad –aun perdiendo en decoro– con un largo VSYSQCFAMEM: Voy al servicio y sigo, que el compango de la fabada de ayer me está matando.

5.- Se ha muerto en los guasaps el cortante y abusivo "Antes de que se me olvide" (AO, valdría) en favor del BTW: "By The Way", que significa por cierto, a propósito…

6.- "Venga, anda, no marees y ponte a ello" –como orden– o "Tú lo puedes hacer en un momentito libre, corazón" –como piropo que esconde un reto– podrían abreviarse ambas dos con un YA! o un PF (por favor) en vez de ese inglesazo DIY, que reduce el "Do It Yourself".

7.- Ese DM, ese "Direct Message" que en las redes sociales te envían solamente a ti (me salen urticarias, habones y acné cuando leo eso de "solo para tus ojos") y que sueles leer mucho más tarde o no leer incluso, cuánto mejor no sonaría con un castizazo PTC, una especie de "Paso de ti, chavalote".

(Hago aquí un paréntesis para confirmar la sospecha que seguro ya anida en mis lectores, si los hubiere: que mis equivalencias españolas pueden tener otra interpretación distinta, más escatológica, sicalíptica, cabreada… digamos. De eso se trata, además de huir del imbécil papanatismo anglo).

8.- Me da rabia que el falsísimo "Estimated time of arrival" (esa hora estimada de llegada de un medio de transporte, aproximación que nunca suele cumplirse) sea ETA en los guasaps, sobre todo cuando valdría un emoji con una cara partiéndose de risa o un sticker de unas manos oscilantes que sirviesen para un "más o menos", esa locución que nunca dio información precisa ni en español ni en chemehuevi.

9.- FAQ: "Frequently asked questions" (Preguntas frecuentes): sabrán que no hay web informativa que no papanatee con el anglicismo. ¿Qué se hizo del CAPQTA, del "consulta, anda, para que te aclares"?

10.- Me raya el FYI, el faltoso "For Your Information". Ejemplo: "FYI este artículo o columna se acaba por hoy, quizá continúe en una quincena". ¿Cuánto no ganaríamos con un contundente y más faltoso aún "AVSTE", con un maleducado "a ver si te enteras"?