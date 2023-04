Siniestralidad laboral, drama invisible

Este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es también un día para honrar y reconocer a los/as trabajadores/as que han muerto o padecen enfermedades a causa de ir a ganarse el pan a sus puestos de trabajo.

El problema de la siniestralidad laboral, denunciado año tras año por UGT, no es nuevo, pero se ha normalizado y es invisible de cara a nuestra sociedad, pese al drama que representa para miles de personas trabajadoras y sus familias. En 2022 se contabilizaron casi 1.200.000 accidentes de trabajo en España, aumentando un 5% respecto a 2021, y se produjeron 826 muertes en el trabajo, 121 más que el año anterior. En Asturias, trece trabajadores perdieron la vida el pasado año.

Estos datos reflejan que la seguridad y la salud en el trabajo siguen sin ser una prioridad para los distintos gobiernos. Por eso, desde UGT insistimos en la necesidad urgente de que se abra la mesa de diálogo social sobre esta materia, un compromiso anunciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Es preciso articular un plan del choque que incluya medidas para reducir la incidencia de riesgos psicosociales –porque la primera causa de muerte en el trabajo siguen siendo los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos–; dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral; actualizar la ley para adaptarla a las nuevas realidades, y recuperar la cultura preventiva en los centros de trabajo.

En la Unión Europea, los cánceres de origen laboral son la principal causa de muerte relacionada con el trabajo, ya que, cada año, 120.000 personas en Europa desarrollan cáncer debido a la exposición a los carcinógenos en el trabajo, lo que provoca aproximadamente 80.000 fallecimientos. Desde UGT proponemos una actualización del listado español de enfermedades profesionales y una mejora en el sistema de notificación y registro que permitan hacer aflorar todas las enfermedades profesionales ocultas, así como la inclusión de las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales en el Cuadro Español de EEPP.

Recordamos que esta elevada infradeclaración supone un alto coste, no solo para los trabajadores y trabajadoras que sufren las enfermedades, los cuales se ven privados tanto del reconocimiento social como en términos de prestaciones, sino también para el sistema público de salud, al cual se derivan los costes que deberían ser asumidos por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Por otro lado, continuamos reivindicando que la covid-19 sea incluida en el listado de enfermedades profesionales español dentro del llamado grupo 3 (causadas por agentes biológicos), en línea con lo establecido por la recomendación europea relativa a las enfermedades profesionales, en la que ya se incluyó la covid-19.

Por ello, desde UGT, este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, queremos ser, una vez más, el altavoz de las víctimas y visibilizar el drama y sufrimiento que provocan los accidentes de trabajo.

Desde UGT, llevamos 134 años renovando, día a día, nuestro compromiso en la defensa y mejora de las condiciones de vida y salud de las personas trabajadoras. Consideramos triste e indignante que cada día dos personas trabajadoras no vuelvan a casa porque han muerto en accidente laboral en nuestro país, conociendo además que la mayoría de estas muertes se podrían haber evitado. Es hora de actuar, además de escuchar, y acabar cuanto antes con esta lacra. Se conocen las debilidades del sistema, por lo que no hay excusa para no actuar de forma inmediata y proteger a la clase trabajadora.